【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦大陪審團起訴一名東灣奧克蘭(屋崙)女子,涉嫌在舊金山田德隆區非法售賣芬太尼。

根據起訴書,26歲女子Cesia Medina Zuniga,涉嫌自2019年起,在田德隆區街頭上售賣類鴉片止痛劑芬太尼。

Zuniga在7月至9月,數次向的臥底探員出售芬太尼,她於9月8日被捕時,警方在她的背包搜出351克疑似芬太尼。

根據聯邦檢控官指,非法售賣芬太尼,最高可判監20年,另外三項持有並意圖售賣超過40克芬太尼,最高可被判監禁40年。

芬太尼是處方藥,全國的濫藥問題嚴重,去年全美有超過十萬人死於濫用藥物,當中大部分涉及芬太尼等的合成類鴉片藥。

