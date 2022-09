【KTSF】

舊金山(三藩市)警察局交通部門,將於2022年9月23號和9月24號晚上設立DUI檢查站,取締酒後駕駛及藥後駕駛。

本星期五和星期六,舊金警察局交通部門將由晚上7點到凌晨3點之間,設立DUI檢查站,到時會派出受過專門訓練的警員,來評估司機是否在藥物影響下駕駛。

最近的統計數據顯示,在致命車禍中,3成的司機體內含有一種或多種藥物。在這些藥物中,大麻最為普遍佔7.4%,略高於酒精。

因酒後駕駛被捕的司機可能會入獄、要上防止酒駕課程,他面臨的罰款和其他費用可能超過1萬元。

