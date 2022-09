【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山一名53歲的亞裔女子,週二走入中央警署報案,說自己受到嚴重襲擊。

女事主表示,在Jackson街700號街區附近,忽然被一名身份不明的人推離人行道,進入了一條行車道,她的頭部被撞傷。

警員將女事主送去醫院,她沒有生命危險,其後中央警署的一名警員在監控錄像,認出了一名嫌疑人士,隨即在週三下午5點16分左右,在華埠花園角拘捕那名男子,他是30歲的Alejandro Garcia。

Garcia被控嚴重攻擊罪,市民如有相關的訊息,可撥打(415) 575-4444。

