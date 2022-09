【KTSF】

舊金山(三藩市)Oceanview區發生持械劫車案。

警方指,案發在週四晚9時半左右,兩名疑犯在San Jose Avenue 2900號路段向事主揮舞手槍,要求事主交出汽車,事主照做,之後疑犯駕駛著涉事汽車逃去。

警方後來找到了涉事汽車,事件中未有人被補。

任何人有關本案信息,可以撥打(415) 575-4444聯絡警方。

