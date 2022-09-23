舊金山Mission區支援無家可歸青年旅舍開幕（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）Mission區一個支援青年的旅舍（PSH）舉行開幕儀式，這個項目為無家可歸的青年提供25個單位。

開幕儀式開始前，有傳統的墨西哥舞蹈表演，寓意驅走疫情帶來的噩運，表演者亦為舊金山市長布里德送上祝福。

這棟位於16街3061號的永久支援旅舍（PSH）原本為一間酒店，市府購買後將其改建，為18至24歲的青少年提供25個可負擔單位。

布里德指，曾經無家可歸的青年，現在終於有個可以稱為家的地方，幫助青年的社區組織會向住客提供租金援助、社工服務、醫療保健、教育及就業機會。

布里德說：「我們知道不只是有瓦遮頭就足夠，我要感激所有職員，所有跟進個案的人，還有所有幫助這25個青年，確保他們永遠不會回到街頭上的人。」

其中一個住客，21歲青年Jose Bravo，由墨西哥來到美國，他表示，除了無家可歸，言語障礙亦是一大問題，他的朋友Kevin為他翻譯．

Kevin說：「我（Bravo）在這裡感到安全、安樂、有動力，為了達到我的目標，我現在於舊金山市立大學上英文課，和騎單車送外賣，我想感激所有令這項目成真的人。」

這棟有25單位為支援青年而設的旅舍背後，是一個名為Rising Up的計劃，計劃將舊金山無家可歸的青年人數減少一半，目前已幫助507名青年脫離街頭。

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