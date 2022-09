舊金山Mission區支援無家可歸青年旅舍開幕（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)Mission區一個支援青年的旅舍(PSH)舉行開幕儀式,這個項目為無家可歸的青年提供25個單位。

開幕儀式開始前,有傳統的墨西哥舞蹈表演,寓意驅走疫情帶來的噩運,表演者亦為舊金山市長布里德送上祝福。

這棟位於16街3061號的永久支援旅舍(PSH)原本為一間酒店,市府購買後將其改建,為18至24歲的青少年提供25個可負擔單位。

布里德指,曾經無家可歸的青年,現在終於有個可以稱為家的地方,幫助青年的社區組織會向住客提供租金援助、社工服務、醫療保健、教育及就業機會。

布里德說:「我們知道不只是有瓦遮頭就足夠,我要感激所有職員,所有跟進個案的人,還有所有幫助這25個青年,確保他們永遠不會回到街頭上的人。」

其中一個住客,21歲青年Jose Bravo,由墨西哥來到美國,他表示,除了無家可歸,言語障礙亦是一大問題,他的朋友Kevin為他翻譯.

Kevin說:「我(Bravo)在這裡感到安全、安樂、有動力,為了達到我的目標,我現在於舊金山市立大學上英文課,和騎單車送外賣,我想感激所有令這項目成真的人。」

這棟有25單位為支援青年而設的旅舍背後,是一個名為Rising Up的計劃,計劃將舊金山無家可歸的青年人數減少一半,目前已幫助507名青年脫離街頭。

