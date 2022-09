【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西市收緊有關警察如何使用車牌閱讀器的數據規定,市府希望擴大使用車牌讀取器,同時也與居民建立更多的信任。

根據San Jose Spotlight報導,更新後的規則,將確保大規模監控和信息收集不會侵犯個人私隱,聖荷西市議會於週四一致通過,禁止警察部門出售任何車牌數據,也不准使用該信數據調查移民身份或抗議、集會活動。

聖荷西市自2006年以來開始使用車牌閱讀器,直到2017年才首次正式設定相關的技術政策。

市府數據顯示,四個固定的鏡頭設置在一個十字路口,上月就掃描了近30萬個車牌,市議會在去年11月還批准撥款25萬元,購買更多的監控鏡頭,以應對灣區的零售搶劫案.

目前聖荷西市府打算在全市再增設多大約150個車牌閱讀器。

