聖荷西警方發現違法槍械製造工廠 屋內至少藏一百枝槍（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聖荷西警方在週二獲報家庭暴力事件，抵達一處住家時，意外發現一個違法槍械製造工廠，屋內有至少一百枝槍。

照片中顯示，聖荷西警方在位於Malott Drive的住家內搜獲的槍械，有些槍枝組裝完成，有些還只是零件。

聖荷西警官表示，警方原本獲報有家庭暴力事件，但進到屋內卻發現大規模的製槍作業。

聖荷西警察局警官Christian Camarillo說：「我們預估包括製成的槍及還在組裝的槍械，屋內總共有超過100把槍。」

疑犯是41歲的聖荷西居民Gary Redeker，已被警方依屋內發現的槍枝拘捕。

Camarillo說：「我確定還會有很多罪名，疑犯是個暴利、有武器的施暴者。」

鄰居Cameron Ladd被出現在社區內的大批警員嚇到。

Ladd說：「這是我們街道前所未見的。」

警方表示，疑犯有工程背景，並設立精密的製槍作業。

Camarillo說：「他掌握精準的尺寸，用機械工業技術等，他其實在大量生產槍枝零件，包括槍管，這種作業我們未見過。」

警方表示，有些槍枝是可以自行組裝的，只要有序列號並登記它們，在場的槍枝中，有些是有序列號的。

Camarillo說：「根據我們收到的證詞及查獲的證物，我們完全認為他在銷售槍械，他不是有牌的售槍員，沒有做背景調查，我們不知道有多少被禁止的人士，從該疑犯獲取槍械，私人製槍最大的問題就是，不管賣給誰，最後都會落在受禁人士手中。」

根據聖荷西警方，該疑犯在幾年前曾因為在不同的住所庭院無故開槍，而遭拘捕但當時沒有被定罪。

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