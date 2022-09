聖荷西警方發現違法槍械製造工廠 屋內至少藏一百枝槍（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聖荷西警方在週二獲報家庭暴力事件,抵達一處住家時,意外發現一個違法槍械製造工廠,屋內有至少一百枝槍。

照片中顯示,聖荷西警方在位於Malott Drive的住家內搜獲的槍械,有些槍枝組裝完成,有些還只是零件。

聖荷西警官表示,警方原本獲報有家庭暴力事件,但進到屋內卻發現大規模的製槍作業。

聖荷西警察局警官Christian Camarillo說:「我們預估包括製成的槍及還在組裝的槍械,屋內總共有超過100把槍。」

疑犯是41歲的聖荷西居民Gary Redeker,已被警方依屋內發現的槍枝拘捕。

Camarillo說:「我確定還會有很多罪名,疑犯是個暴利、有武器的施暴者。」

鄰居Cameron Ladd被出現在社區內的大批警員嚇到。

Ladd說:「這是我們街道前所未見的。」

警方表示,疑犯有工程背景,並設立精密的製槍作業。

Camarillo說:「他掌握精準的尺寸,用機械工業技術等,他其實在大量生產槍枝零件,包括槍管,這種作業我們未見過。」

警方表示,有些槍枝是可以自行組裝的,只要有序列號並登記它們,在場的槍枝中,有些是有序列號的。

Camarillo說:「根據我們收到的證詞及查獲的證物,我們完全認為他在銷售槍械,他不是有牌的售槍員,沒有做背景調查,我們不知道有多少被禁止的人士,從該疑犯獲取槍械,私人製槍最大的問題就是,不管賣給誰,最後都會落在受禁人士手中。」

根據聖荷西警方,該疑犯在幾年前曾因為在不同的住所庭院無故開槍,而遭拘捕但當時沒有被定罪。

