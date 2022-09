【KTSF】

舊金山田德隆區Polk街毒品氾濫,犯罪升高,商家尋求市府解決。

在Lower Polk街的一間建築事務所,負責人Bonnie Bridges說,在小巷裡總是有幾個人在混。

Bonnie說:「我在這裡裝了鋼板,還有這裡,因為全部被敲破,但是歹徒用研磨機把鋼板打開。」

她說,歹徒甚至要偷她的銀行資料,所幸沒有成功。

社區人士說,這已經成了趨勢,田德隆區的狀況正在惡化。

議員佩斯金表示,市長已經很努力在解決問題,盡量讓這些人不要影響在這裡上班的人。

Bonnie跟很多人一樣,都想幫助街頭遊民,但是她跟員工,還有這裡的商戶都認為,這根本是個無解。

佩斯金說,他已經跟市長及警察局討論,如何打擊這區的毒品及犯罪問題。

