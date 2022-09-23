Palo Alto住宅遭爆竊 被盜物品離奇出現在鄰居後院

【KTSF 朱慧琪報導】

警方正調查發生於南灣Palo Alto深夜潛入住宅的盜竊案，事主被盜的物品，離奇在附近住宅的後院被發現。

警方在週三早上9時接報指，40歲的事主於深夜時份，在位於University Avenue 700號路段的共渡公寓內睡覺，賊人趁機潛入，偷走多件財物，直到翌日早上8時起床時，事主才發現多件財物不翼而飛，包括手提電腦、AirPods無線耳機、沒有錄影的室內監控鏡頭和一條車匙。

警方指，事主的大部分物品都放在玻璃趟門旁邊的桌子上，在住所外的任何人可以看到物品，相信是事主忘記關上那一道趟門，賊人才有機可乘。

直到同日的下午5時22分，警方接報，有居民發現一些不屬於他的財物出現在其住宅，而位置就在入屋盜竊案地址的附近，Hamilton Avenue 700號路段的後院，發現了盜竊案事主的手提電腦、AirPods和閉路電視鏡頭，還發現了兩個電筒和盜竊工具，但是車匙則仍然未尋回。

警方認為，賊人可能正在其他住宅犯案，所以匿藏被盜物品和盜竊工具在該後院，並計劃會取回物品。

案件仍在調查中，暫時未有人被補，任何人有關於本案資料，可以聯絡警方，匿名報案可以發電郵至paloalto@tipnow.org。

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