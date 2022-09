Palo Alto住宅遭爆竊 被盜物品離奇出現在鄰居後院

【KTSF 朱慧琪報導】

警方正調查發生於南灣Palo Alto深夜潛入住宅的盜竊案,事主被盜的物品,離奇在附近住宅的後院被發現。

警方在週三早上9時接報指,40歲的事主於深夜時份,在位於University Avenue 700號路段的共渡公寓內睡覺,賊人趁機潛入,偷走多件財物,直到翌日早上8時起床時,事主才發現多件財物不翼而飛,包括手提電腦、AirPods無線耳機、沒有錄影的室內監控鏡頭和一條車匙。

警方指,事主的大部分物品都放在玻璃趟門旁邊的桌子上,在住所外的任何人可以看到物品,相信是事主忘記關上那一道趟門,賊人才有機可乘。

直到同日的下午5時22分,警方接報,有居民發現一些不屬於他的財物出現在其住宅,而位置就在入屋盜竊案地址的附近,Hamilton Avenue 700號路段的後院,發現了盜竊案事主的手提電腦、AirPods和閉路電視鏡頭,還發現了兩個電筒和盜竊工具,但是車匙則仍然未尋回。

警方認為,賊人可能正在其他住宅犯案,所以匿藏被盜物品和盜竊工具在該後院,並計劃會取回物品。

案件仍在調查中,暫時未有人被補,任何人有關於本案資料,可以聯絡警方,匿名報案可以發電郵至paloalto@tipnow.org。

