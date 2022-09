奧克蘭解款車職員與槍手開火 一死兩傷

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)發生解款車職員和槍手開火事件,有一人死亡,兩人受傷。

奧克蘭警察局局長LeRonne Armstrong表示,槍擊案下午2時左右,在44th Avenue夾International大道,一個售賣汽車零件公司的停車場發生。

一輛Brinks公司的解款車職員和槍手開火,警察到達現場時,發現有兩個人受槍傷,其中一人當場死亡,傷者包括解款車的職員,以及一名無辜的途人,他後來自己到醫院求醫。

警方證實是一宗搶劫案,本地KGO電視台的報導引述奧克蘭市議員Noel Gallo指出,解款車職員出於自衛向匪徒開槍,匪徒中槍死亡,警方仍在調查死者的身份。

警方表示,FBI協助調查案件,警方在追蹤一輛白色汽車,裡面有幾個人,警方相信他們與案件有關。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。