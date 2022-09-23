奧克蘭解款車職員與槍手開火 一死兩傷

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭（屋崙）發生解款車職員和槍手開火事件，有一人死亡，兩人受傷。

奧克蘭警察局局長LeRonne Armstrong表示，槍擊案下午2時左右，在44th Avenue夾International大道，一個售賣汽車零件公司的停車場發生。

一輛Brinks公司的解款車職員和槍手開火，警察到達現場時，發現有兩個人受槍傷，其中一人當場死亡，傷者包括解款車的職員，以及一名無辜的途人，他後來自己到醫院求醫。

警方證實是一宗搶劫案，本地KGO電視台的報導引述奧克蘭市議員Noel Gallo指出，解款車職員出於自衛向匪徒開槍，匪徒中槍死亡，警方仍在調查死者的身份。

警方表示，FBI協助調查案件，警方在追蹤一輛白色汽車，裡面有幾個人，警方相信他們與案件有關。

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