智障女學生遭教學助理性侵 Mission社區學院760萬和解訴訟

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara市的Mission社區學院,因為有一名教學助理被指涉嫌性侵有智力障礙的學生,校方以760萬和受害人達成和解。

受害人是West Valley-Mission社區學院中,為殘障人士設立的學習項目的一名26歲女學生。

受害人的律師表示,受害女子有視障和腦癱,從2018年開始,在Mission社區學院唸書。

律師指控,現在70歲的教學助理Raymond Ruiz,在2020年在課室內給受害人喝酒,然後在廁所中對她性侵,事發隔天重犯。

事發前的一段時間,教學助理也給受害人送禮物和發不適當的短訊。

法庭文件也稱,涉案人也涉嫌曾經對一個有唐氏綜合症的女子做出不當的觸摸,殘障人士學習計劃的主任是涉案人的妻子,她被指沒有就事件向成人保護服務報告,反而指這個受害人撒謊。

校方就訴訟的和解,向受害人和其家人道歉,也承認沒有做到保護學生的責任。

校方也透露,760萬的賠償金出自學校的保險。

而刑事方面,Santa Clara警方在2020年7月逮捕Ruiz,案件將在今年11月開審,Ruiz面對的控罪包括綁架、強姦和使用暴力恐嚇等。

