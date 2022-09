【KTSF】

Milpitas警方近日接報指,市內發生多宗包裹竊案,警方向市民宣導預防措施。

據警方調查,包裹竊案大多發生在住宅區,匪徒專挑下午人少時段行竊,警方宣傳的預防措施包括盡快提領包裹或請鄰居代收、為社區的郵箱區上鎖、裝設閉路電視及防盜郵箱裝置,並與物流人員協調包裹配送方式。

警方也呼籲,如果看到社區內郵箱區出現可疑人士,也要盡快報案,並要敦親睦鄰、守望相助。

