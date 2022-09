香港放寬入境檢疫措施 檢疫日數改為0+3

【有線新聞】

香港特區政府下周一放寬多項入境檢疫措施,檢疫日數由「3+4」改為「0+3」,來港登機前核酸檢測改為快測,「回港易」和「來港易」不設限額。特首李家超說要在風險可控下給社會最大動能和經濟活力。

抵港檢疫由戴手帶留在家中,演變成入住檢疫酒店,到爭拗還要留在酒店多少天,這天終於有定案,行政長官李家超:「檢疫安排由現時『3+4』改為『0+3』,考慮了民生、經濟活動、香港競爭力、入境便利等多方面因素,平衡各方面的需要而作出的決定。」

新措施星期一早上6時起實施,香港居民一針也沒有接種可以回港,非香港居民仍然要接種兩劑,上機前原本要有48小時核酸檢測證明,將來有24小時內快測陰性結果就可以。抵港後做完檢測,不再需要留在機場呆等,直接回家或酒店等結果,坐甚麼交通工具自己選擇,有陰性結果就可以自由外出。

抵港日及之後兩天,安心出行會是黃碼,不可以到餐廳、酒吧等,需要檢查疫苗通行證的場所;抵港第二日要做核酸檢測,如果陰性,第三天早上就會變藍碼,第四、第六日再做核酸檢測,到第七天完結整個「自我監測」期。每天外出前要有快測陰性結果,驗到陽性會變成紅碼要隔離。

李家超說:「我重申特區政府的防疫政策,這是包括不躺平,要控制確診數字,確保醫療系統的負荷能力。我是盡量不希望走回頭路,如果有新變種病毒或有新疫情變化,當然我每個人都不可以有水晶球預測到。」

政府估計3%入境人士是潛在患者,抵港後做足四次核酸檢測,應該可以找到他們。

現行酒店檢疫安排維持至下周一,屆時所有酒店檢疫旅客可以離開,酒店會按規定退款。至於檢疫酒店的士,亦會在星期一起停止服務。

城巴說隨著政府放寬檢疫要求,四條機場巴士路線A11、A21、A22及A29恢復全日服務,另外四條路線會在指定時段提供服務。

龍運巴士就說會密切留意客流量,按需要加強服務。

