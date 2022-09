【KTSF 傅景竑報導】

中半島Hillsborough日前發生一連串入屋盜竊案,匪徒都從住宅後面打破玻璃窗進入住宅盜竊,警方週三提供閉路電視畫面。

閉路電視畫面顯示,位於Wedgewood Drive的住宅,至少三名匪徒從後方進入屋內,並在行竊後從前門逃去,前門的包裹也一併被搜刮。

這宗盜竊案是本月8日至19日之間發生的四宗竊案之一,涉案匪徒都穿著連帽衣戴著口罩,犯案手法相同,擊破玻璃門窗入屋行竊,再乘坐一輛可能是本田Honda銀色或灰色房車逃去。

其他三宗盜竊案分別位於Churchill Drive、Mountain Wood Court,以及Cinnamon Court。

警方公佈畫面,呼籲附近居民如有任何相關資訊,與警方聯繫。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。