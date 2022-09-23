大法官Clarence Thomas妻子將向國會衝擊事件調查委員會作證

September 23, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
Ginni Thomas (Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院調查1月6日國會大樓衝擊事件的特別委員會就快總結調查，最後一次公開聆訊預定在下星期舉行，保守派活躍份子Ginni Thomas與特別委員會達成協議，同意出席作證以便澄清有關她參與2020年大選有關工作的一些誤解。

Ginni Thomas是保守派活躍份子，也是聯邦最高法院大法官Clarence Thomas的妻子，她已經同意出席1月6日國會大樓衝擊事件的國會特別調查委員會作證，以便澄清她參與2020年大選的有關工作。

國會這個特別委員會，今年夏天已經舉行過八次聆訊，預定在下星期三舉行最後一次公開聆訊，之後就會總結調查，然後在年底前草擬調查報告。

在過去幾個月，委員會希望Ginni Thomas能夠作證，因為根據她與前白宮幕僚長Mark Meadows互動的短訊顯示，她曾經推動阻止拜登當選總統，而最近也有報導指，她曾經在大選過後幾個星期，聯絡阿利桑那州和威斯康辛州的國會議員關於大選的事，而這兩個州的選舉結果非常接近。

國會這個特別委員會，曾經在幾個月前發信要求Ginni Thomas作證，委員會表示，是專注調查前總統特朗普等人的活動，與憲法及某些法例包括「選舉人點算法」是否有抵觸。

暫時未知委員會在下星期的公開聆訊舉行之前，是否會接見一些人，據講將會披露新的細節，關於前副總統彭斯，或者這些材料是否會公開等。

自從上一次公開聆訊之後，委員會也接見過特朗普任內的內閣官員，以調查當時他們是否討論過想援引憲法第25條修正案，來將特朗普趕下台。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


one × four =