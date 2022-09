大法官Clarence Thomas妻子將向國會衝擊事件調查委員會作證

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院調查1月6日國會大樓衝擊事件的特別委員會就快總結調查,最後一次公開聆訊預定在下星期舉行,保守派活躍份子Ginni Thomas與特別委員會達成協議,同意出席作證以便澄清有關她參與2020年大選有關工作的一些誤解。

Ginni Thomas是保守派活躍份子,也是聯邦最高法院大法官Clarence Thomas的妻子,她已經同意出席1月6日國會大樓衝擊事件的國會特別調查委員會作證,以便澄清她參與2020年大選的有關工作。

國會這個特別委員會,今年夏天已經舉行過八次聆訊,預定在下星期三舉行最後一次公開聆訊,之後就會總結調查,然後在年底前草擬調查報告。

在過去幾個月,委員會希望Ginni Thomas能夠作證,因為根據她與前白宮幕僚長Mark Meadows互動的短訊顯示,她曾經推動阻止拜登當選總統,而最近也有報導指,她曾經在大選過後幾個星期,聯絡阿利桑那州和威斯康辛州的國會議員關於大選的事,而這兩個州的選舉結果非常接近。

國會這個特別委員會,曾經在幾個月前發信要求Ginni Thomas作證,委員會表示,是專注調查前總統特朗普等人的活動,與憲法及某些法例包括「選舉人點算法」是否有抵觸。

暫時未知委員會在下星期的公開聆訊舉行之前,是否會接見一些人,據講將會披露新的細節,關於前副總統彭斯,或者這些材料是否會公開等。

自從上一次公開聆訊之後,委員會也接見過特朗普任內的內閣官員,以調查當時他們是否討論過想援引憲法第25條修正案,來將特朗普趕下台。

