加州居民10月將收到中產退稅紓困金 金額介於200至1,050元（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州居民將可透過銀行轉帳或郵寄方式,收取由州議會通過的中產階級退稅款項(Middle Class Tax Refund),紓困金將分階段發放,金額介於200至1,050元不等。

根據州長紐森和州議會,在6月時達成的預算協議,按稅戶的收入、稅務申報狀態和受撫養人數,而向2020年收入不超過25萬元的個人,以及收入不超過50萬元的夫婦,提供200至1,050美元的紓困金。

這筆款項是來自加州的975億元的盈餘,這個是加州歷史上最大筆的盈餘,加州稅務局由10月7日起,將分階段發放紓困金,合資格者必須在規定的截止日期前,提交2020年的加州稅表,並滿足有關收入和居住的要求。

加州估計將有1750萬納稅人收到紓困金,總額為95億美元。

當局表示,將通過銀行轉帳或郵寄提款卡的形式將款項,發送給符合條件的加州人,具體情形就取決於他們在2020年報稅的方式。

那些在去年經由直接轉帳收到首輪或次輪金州紓困金(Golden State Stimulus)的合資格人士,會在10月7日至25日經自動轉帳收到這次第一輪的紓困金。

而第二輪的自動轉帳紓困金,將於10月28日至11月14日期間發放,而之前領取過金州紓困金提款卡(debit card)的人士,就會在10月25日至12月10日期間,收到這一輪郵寄的紓困金提款卡。

至於符合今次受惠條件,但不屬於上述任何類別的人,發放給他們的提款卡,將在下年1月15日之前寄出。

民眾可以查詢加州稅務局網頁,網址是http://www.ftb.ca.gov,而客戶服務的電話也可以在工作日上午8點至下午5點撥打,電話是(800) 542-9332。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。