布林肯與王毅舉行雙邊會談 聚焦台海局勢

September 23, 2022 中國新聞, 中港台新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

美國國務卿布林肯與中國外長王毅，趁著出席紐約聯合國大會期間舉行雙邊會談，布林肯說，維持台海和平和穩定至關重要。

布林肯與王毅首先握手寒喧，然後雙方團隊坐下會談，歷時大概90分鐘。

今次會談聚焦於台海局勢，布林肯對王毅說，維持台灣海峽和平與穩定，對區域及世界安全和繁榮非常重要。

布林肯也重申，美國譴責俄羅斯發動烏克蘭戰爭，如果中國向入侵主權國家的莫斯科，提供協助將要面對後果，他又說在雙方利益前提下，美國願意保持與中國合作。

王毅就將鼓吹台灣獨立的舉動，比喻為一隻充滿動力的犀牛，必須堅決地制止，他又指責美國的干預令事情惡化。

王毅又說，美國國會正在考慮審議的《台灣政策法》，威脅美中關係的根基。

今次是二十國集團7月在印尼峇里島舉行外長會議後，美中兩國外長首次會面。

美國國務院發言人就表示，有需要維持開放溝通，以及負責任地管控美中的競爭。

而總統拜登較早時在聯大發言時，也強調美國致力維護台海和平，奉行一中政策，以及反對任何一方片面改變台海現狀。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


three + eleven =