布林肯與王毅舉行雙邊會談 聚焦台海局勢

美國國務卿布林肯與中國外長王毅,趁著出席紐約聯合國大會期間舉行雙邊會談,布林肯說,維持台海和平和穩定至關重要。

布林肯與王毅首先握手寒喧,然後雙方團隊坐下會談,歷時大概90分鐘。

今次會談聚焦於台海局勢,布林肯對王毅說,維持台灣海峽和平與穩定,對區域及世界安全和繁榮非常重要。

布林肯也重申,美國譴責俄羅斯發動烏克蘭戰爭,如果中國向入侵主權國家的莫斯科,提供協助將要面對後果,他又說在雙方利益前提下,美國願意保持與中國合作。

王毅就將鼓吹台灣獨立的舉動,比喻為一隻充滿動力的犀牛,必須堅決地制止,他又指責美國的干預令事情惡化。

王毅又說,美國國會正在考慮審議的《台灣政策法》,威脅美中關係的根基。

今次是二十國集團7月在印尼峇里島舉行外長會議後,美中兩國外長首次會面。

美國國務院發言人就表示,有需要維持開放溝通,以及負責任地管控美中的競爭。

而總統拜登較早時在聯大發言時,也強調美國致力維護台海和平,奉行一中政策,以及反對任何一方片面改變台海現狀。

