拜登在全國教育協會上發言 稱在11月選票上可體現民主

總統拜登週五在民主黨全國代表大會一個活動上發言,他形容11月的中期選舉,就是樂觀與希望,以及黑暗與恐懼的強烈對比,他說在11月的選票上,就可以體現到民主。

拜登週五在全國教育協會上發言,他說在11月的選票上,就可以體現到民主。

拜登說:「各位還有46天,民主將體現在選票上,國民將要選擇超級共和黨平台,他們擁護極端主義和講大話,或民主黨人,獨立人士和主流共和黨人相信法治,拒絕人民意願和接受一個公平和自由選舉結果,就是我們所關切,而不是他們的理念。」

拜登的講話,就是反擊國會眾議院少數黨領袖Kevin McCarthy,較早時在賓夕凡尼亞州一個集會上提出的共和黨中期選舉的競選綱領,McCarthy又抨擊拜登和民主黨控制的國會。

拜登反指,McCarthy的競選議程空洞,缺乏政策目標的細節。

拜登又說,如果共和黨贏得國會控制權,墮胎將會被禁止,反之如果民主黨在參議院贏多兩個議席,情況就會改變。

他承諾民主黨人就會將婦女墮胎合法化的Roe v Wade路韋案編列入國會議程,透過類似聯邦法例的形式,來認證婦女在全國各地可以控制自己的生育權利。

拜登說:「如果給予我兩個民主黨籍參議員席位在參議院,我承諾我們將會認證路韋案,再一次令路韋案成為法律,我們將可以再次保護婦女選擇權。」

