BART出現電力故障 來往東灣及舊金山列車服務大受影響

灣區捷運系統(BART)週五早上一個分站出現電力故障,導致一道列車在跨灣隧道停駛,乘客被困漆黑中,事件導致來往東灣及舊金山(三藩市)的列車服務大受影響。

受困的列車當時載有約200名乘客,需要拖行到West Oakland車站,列車服務尚未完全回復正常,暫時只能單軌行駛。

事發於早上7時11分左右,工作人員目前正對發生故障的電力系統搶修,暫未知何時回復正常。

BART當局鼓勵乘客改乘其他交通工具,Alameda-Contra Transit District和Muni已加派巴士疏導乘客。

另外,BART往來Richmond與Millbrae的紅線列車服務也出現受阻,從Richomnd前往Millbrae方向的乘客,需要轉乘Berryessa列車,然後在MacArthur站轉乘舊金山國際機場列車,抵達機場後再轉乘穿梭巴士前往Millbrae站。

前往相反方的乘客,需要在Millbrae站乘塔穿梭巴士到機場,然後乘搭Antioch列車到19街站,轉乘Richmond列車。

