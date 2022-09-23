BART出現電力故障 來往東灣及舊金山列車服務大受影響

September 23, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

灣區捷運系統（BART）週五早上一個分站出現電力故障，導致一道列車在跨灣隧道停駛，乘客被困漆黑中，事件導致來往東灣及舊金山（三藩市）的列車服務大受影響。

受困的列車當時載有約200名乘客，需要拖行到West Oakland車站，列車服務尚未完全回復正常，暫時只能單軌行駛。

事發於早上7時11分左右，工作人員目前正對發生故障的電力系統搶修，暫未知何時回復正常。

BART當局鼓勵乘客改乘其他交通工具，Alameda-Contra Transit District和Muni已加派巴士疏導乘客。

另外，BART往來Richmond與Millbrae的紅線列車服務也出現受阻，從Richomnd前往Millbrae方向的乘客，需要轉乘Berryessa列車，然後在MacArthur站轉乘舊金山國際機場列車，抵達機場後再轉乘穿梭巴士前往Millbrae站。

前往相反方的乘客，需要在Millbrae站乘塔穿梭巴士到機場，然後乘搭Antioch列車到19街站，轉乘Richmond列車。

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