BART越灣隧道週五晚料仍需單軌行車 口罩令10月結束

【KTSF 張擎鳳報導】

灣區捷運(BART)出現電力故障,來往舊金山(三藩市)和東灣的列車嚴重延誤,捷運在Twitter表示,預測週五晚在越灣隧道裡都會採用單軌行車,乘客出行之前最好到捷運網站查詢列車服務的消息,週五早上大約200名乘客在一輛捷運列車上,滯留了大約兩個小時,另一方面,捷運目前的口罩令將會在10月1號結束。

為捷運供電的電力分站週五早上7時左右出現故障,約200名乘客被困列車裡,處於黑暗中,直到捷運最終恢復電力,9時之後才抵達West Oakland站。

灣區捷運表示,由於電力問題,導致越灣海底隧道週五晚維持單軌服務,因此會導致整個系統延誤,捷運建議乘客考慮渡輪服務,舊金山的乘客乘搭Muni,AC transit也提供跨海灣線路的免費乘車服務,而工作人員正在修復軌道邊的電力問題。

很多灣區捷運乘客對於這次的嚴重延誤感到不滿,而在社交平台上投訴。

當記者問乘客對於灣區捷運這次的延誤有什麼感想時,他說:「我很沮喪和生氣,因為這講不通,這就是灣區捷運,每隔一段時間就會發生一次,我每天都乘坐捷運,所以每星期有兩到三天都會有一些延誤。」

另外,當前的口罩令將如期於10月1號結束,灣區捷運仍然強烈鼓勵乘客佩戴口罩,乘客也可以向車站職員索取口罩。

