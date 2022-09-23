BART越灣隧道週五晚料仍需單軌行車 口罩令10月結束

【KTSF 張擎鳳報導】

灣區捷運（BART）出現電力故障，來往舊金山（三藩市）和東灣的列車嚴重延誤，捷運在Twitter表示，預測週五晚在越灣隧道裡都會採用單軌行車，乘客出行之前最好到捷運網站查詢列車服務的消息，週五早上大約200名乘客在一輛捷運列車上，滯留了大約兩個小時，另一方面，捷運目前的口罩令將會在10月1號結束。

為捷運供電的電力分站週五早上7時左右出現故障，約200名乘客被困列車裡，處於黑暗中，直到捷運最終恢復電力，9時之後才抵達West Oakland站。

灣區捷運表示，由於電力問題，導致越灣海底隧道週五晚維持單軌服務，因此會導致整個系統延誤，捷運建議乘客考慮渡輪服務，舊金山的乘客乘搭Muni，AC transit也提供跨海灣線路的免費乘車服務，而工作人員正在修復軌道邊的電力問題。

很多灣區捷運乘客對於這次的嚴重延誤感到不滿，而在社交平台上投訴。

當記者問乘客對於灣區捷運這次的延誤有什麼感想時，他說：「我很沮喪和生氣，因為這講不通，這就是灣區捷運，每隔一段時間就會發生一次，我每天都乘坐捷運，所以每星期有兩到三天都會有一些延誤。」

另外，當前的口罩令將如期於10月1號結束，灣區捷運仍然強烈鼓勵乘客佩戴口罩，乘客也可以向車站職員索取口罩。

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