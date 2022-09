香港去年超過11萬居民離港

【KTSF 朱慧琪報導】

香港單在去年,就有超過11萬居民離港,導致人才外流,專家表示,是疫情加上社會因素所致。

一對美國情侶,一個是獸醫,另一個是銀行家,於香港居住了8年,但是他們正收拾行李,要離開香港。

準備離港的外藉人士Sarah Churgin說:「我們最關注與家人團聚方面的改變,通常一年會見他們2到4次,但是現在我們兩年半都沒見到家人。」

Sarah和Steven只是今年離開香港的11萬居民之一,他們無法接受香港與世隔絕,口罩令一直實施,其他國家已經與疫情共存,但香港仍實施嚴厲的防疫限制,很多居民因此選擇逃離。

被稱為國際金融中心的香港,在過去一年,以破紀錄的速度流失人才,已經有11萬3千人離開,當中包括外籍人士和非永久居民。

數據顯示,這個人口流失的情況,是自1961年以來最急劇,香港當局將人口下降的部份原因,歸咎於死亡人數多於出生人數,但專家指,香港的政治局勢因素、加上強行疫情「清零」政策,促使更多人想離開。

香港大學教授Lucy Jordan說:「我們見證歷史性的離港潮,先是源於香港社會動盪和社會運動,隨後就是新型肺炎。」

香港政府已將酒店隔離期從21天縮短到3天,目前也正考慮縮至0+7,並計劃舉辦國際七人欖球賽及國際金融會議,但效果成為疑問。

國際航空運輸協會直指,香港的疫情「清零」政策是自毀優勢,因而失去國際航空樞紐地位,香港機場客運量已經跌出全球十大。

根據航空分析機構,Sobie Aviation的數據,今年第二季的客運量只有59萬人次,是新加坡樟宜機場的8%,由於中國對香港的政治打壓,導致人口流失,另外英國開放門戶,提供公民身份,也吸引至少14萬香港人申請特殊的「英國國民海外」或BNO簽證。

一位前股票經紀,去年一家四口搬到英國,他目前做送貨司機,並無打算回流。

Gavin Mok說:「我很興幸作此決定,為了言論自由、民主等等,暢所欲言。」

Gavin說,他想念香港的舒適,但更愛自由。

香港大學人口調查專家Paul Yip說:「香港人口目前十分不穩定,容易流失,他們或會傾向一邊,非常取決於香港的發展,還有人們如何看待這個地方。」

目前仍然有729萬人視香港為家,但是Sarah和Steven確定離開。

Sarah說:「除了疫情,還有不少政治改變,香港改變了很多,比起我們多年前來到時,而有些事也無法回頭。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。