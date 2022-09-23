香港去年超過11萬居民離港

【KTSF 朱慧琪報導】

香港單在去年，就有超過11萬居民離港，導致人才外流，專家表示，是疫情加上社會因素所致。

一對美國情侶，一個是獸醫，另一個是銀行家，於香港居住了8年，但是他們正收拾行李，要離開香港。

準備離港的外藉人士Sarah Churgin說：「我們最關注與家人團聚方面的改變，通常一年會見他們2到4次，但是現在我們兩年半都沒見到家人。」

Sarah和Steven只是今年離開香港的11萬居民之一，他們無法接受香港與世隔絕，口罩令一直實施，其他國家已經與疫情共存，但香港仍實施嚴厲的防疫限制，很多居民因此選擇逃離。

被稱為國際金融中心的香港，在過去一年，以破紀錄的速度流失人才，已經有11萬3千人離開，當中包括外籍人士和非永久居民。

數據顯示，這個人口流失的情況，是自1961年以來最急劇，香港當局將人口下降的部份原因，歸咎於死亡人數多於出生人數，但專家指，香港的政治局勢因素、加上強行疫情「清零」政策，促使更多人想離開。

香港大學教授Lucy Jordan說：「我們見證歷史性的離港潮，先是源於香港社會動盪和社會運動，隨後就是新型肺炎。」

香港政府已將酒店隔離期從21天縮短到3天，目前也正考慮縮至0+7，並計劃舉辦國際七人欖球賽及國際金融會議，但效果成為疑問。

國際航空運輸協會直指，香港的疫情「清零」政策是自毀優勢，因而失去國際航空樞紐地位，香港機場客運量已經跌出全球十大。

根據航空分析機構，Sobie Aviation的數據，今年第二季的客運量只有59萬人次，是新加坡樟宜機場的8%，由於中國對香港的政治打壓，導致人口流失，另外英國開放門戶，提供公民身份，也吸引至少14萬香港人申請特殊的「英國國民海外」或BNO簽證。

一位前股票經紀，去年一家四口搬到英國，他目前做送貨司機，並無打算回流。

Gavin Mok說：「我很興幸作此決定，為了言論自由、民主等等，暢所欲言。」

Gavin說，他想念香港的舒適，但更愛自由。

香港大學人口調查專家Paul Yip說：「香港人口目前十分不穩定，容易流失，他們或會傾向一邊，非常取決於香港的發展，還有人們如何看待這個地方。」

目前仍然有729萬人視香港為家，但是Sarah和Steven確定離開。

Sarah說：「除了疫情，還有不少政治改變，香港改變了很多，比起我們多年前來到時，而有些事也無法回頭。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。