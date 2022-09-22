紐約州司法部長以民事欺詐罪起訴特朗普及三名成年子女

September 22, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
資料圖片 (The White House)

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普又有麻煩，紐約州司法部長提出以民事欺詐罪，起訴特朗普本人和旗下的集團，以及特朗普三名成年子女，指控他們在過去十年來，將旗下的資產物業估值誇大，企圖欺騙銀行貸款和保險，以及有逃稅之嫌。

紐約州司法部長Letitia James形容，特朗普與公司的這種所作所為是「偷竊的藝術」。

James說：「聲稱你有錢，但其實沒有，不能算做交易的藝術，這是偷竊的藝術。」

這位紐約州司法部長正起訴包括特朗普本人和他三名成年子女，指控他們向貸款機構和保險公司說謊超過十年，用欺詐手段誇大他們在全美國擁有的物業價值。

James說：「他們違反幾個州的刑事法例，包括虛構商業紀錄、簽發虛假財務聲明、保險欺詐，和串謀從事這些州的違法行為。」

訴訟要求充公特朗普及他的家人，在過去多年來「非法賺得的錢」接近2.5億元，同時也正研究禁止特朗普及家人在紐約做生意。

James說：「我們要求法庭永久禁止特朗普、小特朗普、伊萬卡特朗普、Eric特朗普在紐約擔任公司高管。」

今次是經過三年調查而採取行動，起訴書有200多頁，紐約州司法部長更警告說，特朗普也有可能面對聯邦的調查。

James說：「我們正轉交這些刑事違法行為給紐約南區的美國司法部和國稅局。」

紐約司法部長說，特朗普位於紐約第五大道的公寓，就是涉嫌欺詐的例子，特朗普聲稱，這棟物業有3萬平方呎，但其實只有1.1萬平方呎，又誇大物業價值達3.27億元。

但紐約州司法部長說，至今紐約市內沒有一間公寓的售價接近這個價錢，她指出，動機就是要說服銀行向他們貸款更多，以及方便特朗普和旗下的公司交更少的稅款。

前聯邦檢察官Shan Wu說：「很明顯這是稅務欺詐，因為巨額高估這些價值。」

特朗普多次指有關調查是基於政治動機，並認為非洲裔的現任紐約州司法部長James是種族主義者。

特朗普週三在他創立的社交平台上發文指控James因為民意支持度低落，所以要打這場官司。

特朗普也指James是騙徒，靠炒作「捉拿特朗普」的議題來做競選宣傳，民主黨籍的James今年競選連任。

消息指出，這宗是在紐約州提出的民事訴訟，至於是否會提出刑事起訴，就要由曼克頓地檢官或紐約州司法部辦公室去決定。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


eighteen + 3 =