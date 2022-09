紐約州司法部長以民事欺詐罪起訴特朗普及三名成年子女

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普又有麻煩,紐約州司法部長提出以民事欺詐罪,起訴特朗普本人和旗下的集團,以及特朗普三名成年子女,指控他們在過去十年來,將旗下的資產物業估值誇大,企圖欺騙銀行貸款和保險,以及有逃稅之嫌。

紐約州司法部長Letitia James形容,特朗普與公司的這種所作所為是「偷竊的藝術」。

James說:「聲稱你有錢,但其實沒有,不能算做交易的藝術,這是偷竊的藝術。」

這位紐約州司法部長正起訴包括特朗普本人和他三名成年子女,指控他們向貸款機構和保險公司說謊超過十年,用欺詐手段誇大他們在全美國擁有的物業價值。

James說:「他們違反幾個州的刑事法例,包括虛構商業紀錄、簽發虛假財務聲明、保險欺詐,和串謀從事這些州的違法行為。」

訴訟要求充公特朗普及他的家人,在過去多年來「非法賺得的錢」接近2.5億元,同時也正研究禁止特朗普及家人在紐約做生意。

James說:「我們要求法庭永久禁止特朗普、小特朗普、伊萬卡特朗普、Eric特朗普在紐約擔任公司高管。」

今次是經過三年調查而採取行動,起訴書有200多頁,紐約州司法部長更警告說,特朗普也有可能面對聯邦的調查。

James說:「我們正轉交這些刑事違法行為給紐約南區的美國司法部和國稅局。」

紐約司法部長說,特朗普位於紐約第五大道的公寓,就是涉嫌欺詐的例子,特朗普聲稱,這棟物業有3萬平方呎,但其實只有1.1萬平方呎,又誇大物業價值達3.27億元。

但紐約州司法部長說,至今紐約市內沒有一間公寓的售價接近這個價錢,她指出,動機就是要說服銀行向他們貸款更多,以及方便特朗普和旗下的公司交更少的稅款。

前聯邦檢察官Shan Wu說:「很明顯這是稅務欺詐,因為巨額高估這些價值。」

特朗普多次指有關調查是基於政治動機,並認為非洲裔的現任紐約州司法部長James是種族主義者。

特朗普週三在他創立的社交平台上發文指控James因為民意支持度低落,所以要打這場官司。

特朗普也指James是騙徒,靠炒作「捉拿特朗普」的議題來做競選宣傳,民主黨籍的James今年競選連任。

消息指出,這宗是在紐約州提出的民事訴訟,至於是否會提出刑事起訴,就要由曼克頓地檢官或紐約州司法部辦公室去決定。

