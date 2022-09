【KTSF】

蘋果公司最新推出的iPhone 14 Pro銷情理想,但最近就有部份用戶發現,相機鏡頭在特定情況下出現不尋常震動。

消息指,iPhone 14 Pro部份用戶在使用例如Snapchat、Instagram、Tik Tok等第三方程式的相機功能時,iPhone 14 Pro的相機會不停的震動,導致影像模糊。

蘋果回應指,這與相機硬體無關,可以靠軟體修復問題。

除了以上問題,其他問題包括新電話由iCloud備份或舊電話傳資料到新電話後,變得沒有反應等。

蘋果透露更新軟體估計下星期推出。

