台灣下周四起兩階段放寬入境措施 最快10月中開放予非免簽觀光客

台灣周四新增超過4.2萬宗新型肺炎本地個案,當地宣布下周四起分兩階段放寬入境措施,最快到下月中開放非免簽觀光客入境,但會否包括大陸及港澳地區人士,就要進一步評估。

台灣的行政院宣布,將會分兩階段放寬入境台灣的檢疫措施。第一階段措施將在下周四推行,包括將每周入境人數提升至6萬人次;「3+4」,即是3天居家檢疫加4天自主防疫,全程要一人一室;取消機場唾液核酸檢測,改為派發4劑快速測試劑自主檢測;和全面恢復免簽證入境。

若一切如預期順利實施,就可望在10月13日起推行第二階段措施。屆時將每周入境人數升至15萬人次;入境檢疫改為「0+7」,即免居家隔離,7天全自主防疫;亦會開放非免簽證國家或地區人士,以觀光理由申請入境;亦會取消旅行團限團令等,但大陸及港澳地區,則要再由陸委會評估。

另外,當地亦宣布口罩令將在「0+7」措施推行後分階段解除,但有部分場合例外,包括在密閉場所及公共運輸等,民眾仍要佩戴口罩。

疫情指揮中心指揮官王必勝表示,會參考其他國家做法,未來會調整到不用再戴口罩:「日本還有新加坡,甚至美國,它有所謂口罩相關的建議。那這些我們都會列入這個參考,那只是實施或者是整個政策的改變,我想會比較晚一些。」

台灣周四新增超過4.2萬宗新型肺炎本地個案,再多59人病死,年齡介於30多歲至90多歲,均為重症患者。

