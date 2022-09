舊金山警方獲准使用非市府擁有的監控鏡頭 協助打擊犯罪（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)警方將可以使用非市府擁有的監控鏡頭,目的是幫助打擊犯罪。

舊金山市參議會週二以7對4票通過了一項法案,授權執法部門臨時使用非市府擁有的監控鏡頭,來應對由有組織的犯罪活動、兇殺、槍械暴力,以及官員不當行為等罪行。

法案由市長辦公室、市參事佩斯金,以及與舊金山警察局合作制定而成。

市長辦公室表示,新政策將允許執法部門在不超過24小時的時間內,臨時使用非市府擁有的監控鏡頭,對涉及有死亡危險或危急的嚴重人身傷害情況,或涉及公共安全的事件中,以及對犯罪活動等作進一步的具體調查。

市長的公告表示,法案包括由第三方擁有的監控鏡頭,有組織表示,法案允許城市對市民作出前所未有的監控,並監視市民受憲法保護的言論。

但市府表示,保證新條例做好保障措施,包括限制如何使用監控鏡頭、可以使用多長時間、數據保留和數據處理規則等,當中會繼續禁止使用人面識別技術、禁止對家居的實時監控,如無必要的部署理由,不得使用涉及憲法第一修正案的言論自由活動的直播。

此外,法案也規定有關人員在使用相關科技前必須接受訓練。

