舊金山(三藩市)日本埠著名地標和平廣場,獲得州府撥出額外600萬元進行大翻新工程,全國只有三個城市有日本埠,兩個在灣區,包括舊金山和聖荷西,還有南加州洛杉磯。

舊金山日本埠的和平廣場Peace Plaza的外觀還是美好,但它上一次的翻新是在20年前,現在已經出現磨損跡象,包括漏水,滲水流到下面的停車場。

項目籌備了五年,由2018年開始規劃,根據舊金山公園及康樂管理局的藍圖,翻新後的廣場,將鋪設新的防水設施、新的植物景觀、座位,以及燈光。

廣場中央的空間將用於各類的文化活動,例如一年一度的櫻花節,預計翻新工程在2024年初動工,2025年的秋季完成工程。

