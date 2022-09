舊金山華埠聖瑪麗廣場本週六舉行慰安婦紀念碑落成五週年活動（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)華埠聖瑪麗廣場,本星期六將會舉行舊金山慰安婦紀念碑落成五週年,及首爾紀念碑落成三週年的活動,要求日本政府為二戰的慰安婦問題道歉和負上責任。

舊金山的慰安婦紀念碑落成五週年,而於南韓首爾亦有同樣的紀念碑於三年前落成,本次活動由慰安婦正義聯盟及韓裔金氏基金會主辦。

前法官兼慰安婦正義聯盟共同主席鄧孟詩表示,自從紀念碑2017年於舊金山落成,他們一直和日本的外交人員抗衡,對方一直想將紀念碑推倒。

鄧孟詩說:「有很多塗鴉在紀念碑上,尤其是那個Hak Soon Kim,即是獨立那個老婆婆,塗鴉最多就是她,將她的眼畫了黑白色,手上都塗污跟寫了東西。」

她指,每年舉辦活動,是為了教育市民關於歷史,而另一位前法官郭麗蓮就提到日本前首相安倍晉三。

郭麗蓮說:「他舉行了一個國葬,但安倍晉三是個修正主義者,一直不肯承認慰安婦的歷史,日本說要慶祝他的一生,我們覺得他的一生不應被慶祝。」

活動主辦方表示,希望通過活動懷緬失去性命的慰安婦女,並希望日本還她們和仍然在世的婆婆一個公道。

世界抗日戰爭史實維護會主席張藍真說:「向日本政府呼籲,這些婆婆年紀已經非常大了,只是及她們一個道歉不是那麼難,事情做錯了認錯是應該的。」

活動本星期六下午1至3點於華埠聖瑪麗廣場舉行。

