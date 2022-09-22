舊金山華埠聖瑪麗廣場本週六舉行慰安婦紀念碑落成五週年活動（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）華埠聖瑪麗廣場，本星期六將會舉行舊金山慰安婦紀念碑落成五週年，及首爾紀念碑落成三週年的活動，要求日本政府為二戰的慰安婦問題道歉和負上責任。

舊金山的慰安婦紀念碑落成五週年，而於南韓首爾亦有同樣的紀念碑於三年前落成，本次活動由慰安婦正義聯盟及韓裔金氏基金會主辦。

前法官兼慰安婦正義聯盟共同主席鄧孟詩表示，自從紀念碑2017年於舊金山落成，他們一直和日本的外交人員抗衡，對方一直想將紀念碑推倒。

鄧孟詩說：「有很多塗鴉在紀念碑上，尤其是那個Hak Soon Kim，即是獨立那個老婆婆，塗鴉最多就是她，將她的眼畫了黑白色，手上都塗污跟寫了東西。」

她指，每年舉辦活動，是為了教育市民關於歷史，而另一位前法官郭麗蓮就提到日本前首相安倍晉三。

郭麗蓮說：「他舉行了一個國葬，但安倍晉三是個修正主義者，一直不肯承認慰安婦的歷史，日本說要慶祝他的一生，我們覺得他的一生不應被慶祝。」

活動主辦方表示，希望通過活動懷緬失去性命的慰安婦女，並希望日本還她們和仍然在世的婆婆一個公道。

世界抗日戰爭史實維護會主席張藍真說：「向日本政府呼籲，這些婆婆年紀已經非常大了，只是及她們一個道歉不是那麼難，事情做錯了認錯是應該的。」

活動本星期六下午1至3點於華埠聖瑪麗廣場舉行。

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