研究發現美加數百萬學童透過校服接觸到潛在有害物質（視頻）

根據一項近期的環境科學與技術的研究發現,美國和加拿大數百萬學童都會透過校服接觸到潛在的有害物質(PFAS)。

「環境科學與科技」期刊發表一項報告,關於校服中存在化學品全氟羧酸PFAS的研究,這項研究測試了九個流行品牌的防污校服,在所有被檢測的服裝樣本中,100%純棉製成的校服中,PFAS含量最高。

州眾議員丁右立在去年立法禁止食品包裝紙中使用PFAS的後,現時繼續推動AB1817法案。

丁右立指,這個法案旨在令服裝和紡織品更安全,法案主張禁止在紡織物中使用這些有害化學物質。

PFAS是含氟表面活性劑,有防水又防油的特質,通常在服裝、鞋類、床上用品、窗簾和室內裝潢處理,以防水和防污漬使用。

PFAS大約有9,000種的化學物質,而所引起的健康問題就包括癌症、激素破壞、甲狀腺疾病和疫苗干擾等,因為它們的抗分解特性,使它們能夠在環境和人體中持久存在。

有超過98%的美國人的血液中檢測到PFAS,幾家的大型公司已經停止在其產品中使用PFAS,當中包括Levi’s、H&M和IKEA,而Gap和Target等的其他公司也承諾在未來幾年內跟進。

在美國,大約4分之1的學童穿著校服,同時5分之1的美國公立學校都有穿校服的規定。

印第安納大學教授Marta Venier說:「大約4分之1的美國兒童穿校服,他們會長時間穿著,長達8小時,因此這個信息,加上檢測到的高濃度PFAS,令人擔憂並引起一些警示。」

研究人員又指,人類可能通過皮膚吸收PFAS,對人體和環境都有害,有人認為家長都認為,孩子的健康比防污性更為重要。

相關的禁止法案,包括紐約S6291A和加州AB1817,現時已在立法機構過關,預計很快將由各自的州長簽署。

