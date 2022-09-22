研究發現美加數百萬學童透過校服接觸到潛在有害物質（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

根據一項近期的環境科學與技術的研究發現，美國和加拿大數百萬學童都會透過校服接觸到潛在的有害物質（PFAS）。

「環境科學與科技」期刊發表一項報告，關於校服中存在化學品全氟羧酸PFAS的研究，這項研究測試了九個流行品牌的防污校服，在所有被檢測的服裝樣本中，100%純棉製成的校服中，PFAS含量最高。

州眾議員丁右立在去年立法禁止食品包裝紙中使用PFAS的後，現時繼續推動AB1817法案。

丁右立指，這個法案旨在令服裝和紡織品更安全，法案主張禁止在紡織物中使用這些有害化學物質。

PFAS是含氟表面活性劑，有防水又防油的特質，通常在服裝、鞋類、床上用品、窗簾和室內裝潢處理，以防水和防污漬使用。

PFAS大約有9,000種的化學物質，而所引起的健康問題就包括癌症、激素破壞、甲狀腺疾病和疫苗干擾等，因為它們的抗分解特性，使它們能夠在環境和人體中持久存在。

有超過98%的美國人的血液中檢測到PFAS，幾家的大型公司已經停止在其產品中使用PFAS，當中包括Levi’s、H&M和IKEA，而Gap和Target等的其他公司也承諾在未來幾年內跟進。

在美國，大約4分之1的學童穿著校服，同時5分之1的美國公立學校都有穿校服的規定。

印第安納大學教授Marta Venier說：「大約4分之1的美國兒童穿校服，他們會長時間穿著，長達8小時，因此這個信息，加上檢測到的高濃度PFAS，令人擔憂並引起一些警示。」

研究人員又指，人類可能通過皮膚吸收PFAS，對人體和環境都有害，有人認為家長都認為，孩子的健康比防污性更為重要。

相關的禁止法案，包括紐約S6291A和加州AB1817，現時已在立法機構過關，預計很快將由各自的州長簽署。

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