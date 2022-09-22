奧克蘭小西貢接連發生嚴重罪案 市府有何應對方案（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

近年奧克蘭小西貢社區接連發生嚴重罪案，當地的市府有什麼應對方案呢？

星期一發生在小西貢區的國際商業中心的劫案，市民提供的閉路電視畫面可見，多名身穿連帽外套，帶著面罩及手套的匪徒下車，於店舖前徘徊。

有人手持懷疑是鐵錘，去到一間店舖前，將玻璃擊碎後進入店內，警報之後亦響起。

不願露面的髮廊東主指，以往9點鐘才關門，但現在日落前就會回家，因為她感到很不安全。

髮廊東主說：「如你所說，沒有生意，沒有客人願意來。」

小西貢區的國際商業中心的其他商戶，都在最近接二連三的遭到爆竊。

該髮廊透露，上個月匪徒就由屋頂闖入，記者到訪其他商戶，但他們也不願意再三覆述事件。

Peter Tang是國際商業中心的業主，他指租戶都很不高興，因為沒有生意及近年罪案不斷。

而奧克蘭警方於星期二的記者會中指，關注罪案上升，但關鍵在市警隊人手短缺。

奧克蘭警局副局長James Beere說：「我們法定編制有726名警員，但現在只有681位。」

Beere就指，現在有幾批次警察學員訓練當中，最新一批將於10月畢業，會盡力讓他們投入服務。

而奧克蘭市府代表Noel Gallo就表示，現正尋求各方的協助，包括縣警、公路巡警、捷運警察等。

但他就指在罪案發生後，要各方配合協作時有產生難題，他也舉例Alameda縣警與奧克蘭警方之間的合作就需要再檢討。

他又表示，除了警力需要再加強，還希望社區可以合作清楚地舉報罪案。

Gallo說：「我過往在處理娼妓問題上，沒有人想涉及，因為他們害怕舉報後的後果。」

他也指不排除會尋求州的協助，包括派出國民警衛隊及撥款維持市內安全。

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