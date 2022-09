奧克蘭小西貢接連發生嚴重罪案 市府有何應對方案（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

近年奧克蘭小西貢社區接連發生嚴重罪案,當地的市府有什麼應對方案呢?

星期一發生在小西貢區的國際商業中心的劫案,市民提供的閉路電視畫面可見,多名身穿連帽外套,帶著面罩及手套的匪徒下車,於店舖前徘徊。

有人手持懷疑是鐵錘,去到一間店舖前,將玻璃擊碎後進入店內,警報之後亦響起。

不願露面的髮廊東主指,以往9點鐘才關門,但現在日落前就會回家,因為她感到很不安全。

髮廊東主說:「如你所說,沒有生意,沒有客人願意來。」

小西貢區的國際商業中心的其他商戶,都在最近接二連三的遭到爆竊。

該髮廊透露,上個月匪徒就由屋頂闖入,記者到訪其他商戶,但他們也不願意再三覆述事件。

Peter Tang是國際商業中心的業主,他指租戶都很不高興,因為沒有生意及近年罪案不斷。

而奧克蘭警方於星期二的記者會中指,關注罪案上升,但關鍵在市警隊人手短缺。

奧克蘭警局副局長James Beere說:「我們法定編制有726名警員,但現在只有681位。」

Beere就指,現在有幾批次警察學員訓練當中,最新一批將於10月畢業,會盡力讓他們投入服務。

而奧克蘭市府代表Noel Gallo就表示,現正尋求各方的協助,包括縣警、公路巡警、捷運警察等。

但他就指在罪案發生後,要各方配合協作時有產生難題,他也舉例Alameda縣警與奧克蘭警方之間的合作就需要再檢討。

他又表示,除了警力需要再加強,還希望社區可以合作清楚地舉報罪案。

Gallo說:「我過往在處理娼妓問題上,沒有人想涉及,因為他們害怕舉報後的後果。」

他也指不排除會尋求州的協助,包括派出國民警衛隊及撥款維持市內安全。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。