國會有兩項法案要求降低信用卡交易費用

顧客每次使用信用卡付款,商戶都需要向信用卡支付交易費用,目前在國會有兩項法案,要求立法降低信用卡交易費用。

零售巨頭Walmart、Target、Kroger,以及其他便利店和獨立超市,都支持國會的兩項法案,要求減少商戶需要支付信用卡的交易費用。

和其他工業國家比較,美國是全球信用卡交易收費最高的地方,是歐洲的七倍有多,當顧客使用信用卡付款時,商戶往往需要支付交易金額的1%到3%給信用卡公司,而商戶很多時候會提高商品價格,將費用轉嫁給顧客。

Nilson報告指出,去年全國商戶總共付出了1380億元信用卡交易費用。

以Visa和Master為主的信用卡公司反駁指出,收取交易費,是用於為客戶提供獎勵計劃、銀行服務,以及保障商戶避免因詐騙或顧客拒絕付款而遭受損失。

有市民擔心,假如刪除所有信用卡的收費,信用卡會在其他方面加價,令市民更難以申請信用卡。

