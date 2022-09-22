國會有兩項法案要求降低信用卡交易費用

【KTSF 梁展穎報導】

顧客每次使用信用卡付款，商戶都需要向信用卡支付交易費用，目前在國會有兩項法案，要求立法降低信用卡交易費用。

零售巨頭Walmart、Target、Kroger，以及其他便利店和獨立超市，都支持國會的兩項法案，要求減少商戶需要支付信用卡的交易費用。

和其他工業國家比較，美國是全球信用卡交易收費最高的地方，是歐洲的七倍有多，當顧客使用信用卡付款時，商戶往往需要支付交易金額的1%到3%給信用卡公司，而商戶很多時候會提高商品價格，將費用轉嫁給顧客。

Nilson報告指出，去年全國商戶總共付出了1380億元信用卡交易費用。

以Visa和Master為主的信用卡公司反駁指出，收取交易費，是用於為客戶提供獎勵計劃、銀行服務，以及保障商戶避免因詐騙或顧客拒絕付款而遭受損失。

有市民擔心，假如刪除所有信用卡的收費，信用卡會在其他方面加價，令市民更難以申請信用卡。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。