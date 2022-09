【KTSF】

上星期二,伊朗西部一名22歲女子Mahsa Amini,因為頭巾問題而被道德警察拘捕,她在拘押期間死亡,此事件引發伊朗各地民眾上街抗議,示威事件持續升溫。

而星期三,伊朗各地繼續有示威者上街,由當地的人權組織所發放的片段顯示,示威者焚燒橫額及面紗。

上星期二被拘押期間死亡的Mahsa Amini,當地警方指死因是心臟病發作,事件實屬不幸,但死者家人則否認死者有心臟病。

死者上星期六在伊朗西部出殯後,示威隨即在各地爆發,當地警方發放催淚彈驅散示威者,另外有人權組織消息指,至少有5名示威者被槍殺。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。