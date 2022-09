【KTSF】

颶風Fiona已增強為四級颶風。

Fiona現在正向北穿過大西洋,預計將在週四晚或週五早上,在百慕達附近掠過。

國務院因此權美國政府人員的家屬離開該地區,並向美國國民發出旅遊警示。

