洪記麵家舊金山華埠開張 老闆望中央地鐵帶來人流（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在舊金山（三藩市）華埠經營了27年的華盛頓茶餐廳，早前於4月結業、其後轉手，裝修過後，洪記麵家週三開張，老闆指預計中央地鐵通車會為華埠帶來人流。

洪記麵家週三於華埠開幕，市參事佩斯金、馬兆明及中央警局分局長等人都有出席。

現場十分熱鬧，門口的武獅表演吸引一大批人圍觀，正式開張之後，整間店舖坐滿食客，座無虛席。

食客排隊領取食物，而職員就忙著為客人斟飲品，準備食材及盛載食物。

店員都十分忙碌，就連老闆娘都親自下手，晏小姐指，今次新餐廳開張是擴張業務，除了這間新分店，其他店舖亦會繼續營業。

她表示，於疫情過後，對華埠經濟不太樂觀，但覺得經濟會逐漸復甦 。

晏小姐說：「其實華埠是個值得投資的地方，華埠有很多商舖、有幾百戶，還有很多本地人，喜歡來華埠購物、用餐，亦有很多遊客來到華埠打卡，我相信疫情之後，經濟會好轉。」

她將本次開新分店，視為一個從疫情恢復過來的機會，加上中央地鐵即將開車，希望能吸引多點人來到華埠。

晏小姐說：「我覺得多少都會有幫助，因為地鐵開通，幫助很多不喜歡駕駛來華埠購物、用餐的人，那他們可以坐地鐵過來，到時人流就會增加。」

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