洪記麵家舊金山華埠開張 老闆望中央地鐵帶來人流（視頻）

在舊金山(三藩市)華埠經營了27年的華盛頓茶餐廳,早前於4月結業、其後轉手,裝修過後,洪記麵家週三開張,老闆指預計中央地鐵通車會為華埠帶來人流。

洪記麵家週三於華埠開幕,市參事佩斯金、馬兆明及中央警局分局長等人都有出席。

現場十分熱鬧,門口的武獅表演吸引一大批人圍觀,正式開張之後,整間店舖坐滿食客,座無虛席。

食客排隊領取食物,而職員就忙著為客人斟飲品,準備食材及盛載食物。

店員都十分忙碌,就連老闆娘都親自下手,晏小姐指,今次新餐廳開張是擴張業務,除了這間新分店,其他店舖亦會繼續營業。

她表示,於疫情過後,對華埠經濟不太樂觀,但覺得經濟會逐漸復甦 。

晏小姐說:「其實華埠是個值得投資的地方,華埠有很多商舖、有幾百戶,還有很多本地人,喜歡來華埠購物、用餐,亦有很多遊客來到華埠打卡,我相信疫情之後,經濟會好轉。」

她將本次開新分店,視為一個從疫情恢復過來的機會,加上中央地鐵即將開車,希望能吸引多點人來到華埠。

晏小姐說:「我覺得多少都會有幫助,因為地鐵開通,幫助很多不喜歡駕駛來華埠購物、用餐的人,那他們可以坐地鐵過來,到時人流就會增加。」

