汽油價格持續下跌3個月後 近日有上漲趨勢

September 22, 2022 全國消息, 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

過去三個月的油價持續下跌，不過最近油價有上漲的趨勢。

根據AAA，目前每加侖汽油是3.68元，升了10仙。

對於大部份駕車人士來說，汽油加價一毛錢影響不大，但油價如果持續上升，政府就更會難以控制通貨膨脹。

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