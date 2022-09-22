汽油價格持續下跌3個月後 近日有上漲趨勢

【KTSF】
過去三個月的油價持續下跌，不過最近油價有上漲的趨勢。
根據AAA，目前每加侖汽油是3.68元，升了10仙。
對於大部份駕車人士來說，汽油加價一毛錢影響不大，但油價如果持續上升，政府就更會難以控制通貨膨脹。
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版權所有，不得轉載。
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過去三個月的油價持續下跌，不過最近油價有上漲的趨勢。
根據AAA，目前每加侖汽油是3.68元，升了10仙。
對於大部份駕車人士來說，汽油加價一毛錢影響不大，但油價如果持續上升，政府就更會難以控制通貨膨脹。
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