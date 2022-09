汽油價格持續下跌3個月後 近日有上漲趨勢

【KTSF】

過去三個月的油價持續下跌,不過最近油價有上漲的趨勢。

根據AAA,目前每加侖汽油是3.68元,升了10仙。

對於大部份駕車人士來說,汽油加價一毛錢影響不大,但油價如果持續上升,政府就更會難以控制通貨膨脹。

