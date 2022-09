加州政府成立新辦事處 專門預防槍械暴力（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

加州司法部長Rob Bonta宣佈成立一個新的辦事處,專門預防槍械暴力,是全國首創。

加州司法部設立的預防槍械暴力辦事處,會從幾方面著手防止槍械暴力,包括加強研究和數據收集,制定政策和法律程序,以及加強與聯邦州和地方的合作,去打擊槍械暴力。

州司法部將會在全國物色辦事處的總監,並設立一個新的網頁,提供有關預防槍械暴力的資訊。

Bonta說:「我們需要拯救生命,使加州更安全,令社區更繁榮和健康,加州長期以來,一直是預防槍械暴力的全國先鋒。」

全國的槍械暴力日益嚴重,對公共安全構成很大威脅,平均每日超過120人死於槍擊案,每年近45,000人死於槍下,槍械更是導致兒童和青少年死亡的主要原因,與其他同類國家相比,更多美國兒童死於槍械暴力。

