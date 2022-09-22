加州政府成立新辦事處 專門預防槍械暴力（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

加州司法部長Rob Bonta宣佈成立一個新的辦事處，專門預防槍械暴力，是全國首創。

加州司法部設立的預防槍械暴力辦事處，會從幾方面著手防止槍械暴力，包括加強研究和數據收集，制定政策和法律程序，以及加強與聯邦州和地方的合作，去打擊槍械暴力。

州司法部將會在全國物色辦事處的總監，並設立一個新的網頁，提供有關預防槍械暴力的資訊。

Bonta說：「我們需要拯救生命，使加州更安全，令社區更繁榮和健康，加州長期以來，一直是預防槍械暴力的全國先鋒。」

全國的槍械暴力日益嚴重，對公共安全構成很大威脅，平均每日超過120人死於槍擊案，每年近45,000人死於槍下，槍械更是導致兒童和青少年死亡的主要原因，與其他同類國家相比，更多美國兒童死於槍械暴力。

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