拜登聯大發言 警告俄羅斯不要試圖對烏克蘭動用核武

September 22, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

拜登總統週三在聯合國大會發言，再次警告俄國不要試圖對烏克蘭動用核武，拜登也強調美國無意同中國起衝突。

拜登週三在聯大發言，批評俄羅斯身為聯合國安理會的常任成員國，竟然違反聯合國憲章，侵略鄰國，試圖將一個主權國家從地圖上抹除，並在今日對核不擴散的責任不管不顧，向歐洲提出核武威脅，他表明核子戰爭不可能打贏。

拜登說：「讓我還敦促每個國家重新承諾，通過外交加強核不擴散制度，無論世界發生何事，美國都準備採取關鍵的軍備控制措施，核武戰爭不可能打贏，也不應該打。」

他也抨擊俄羅斯正在烏克蘭的佔領區安排「可恥」的入俄公投，要吞併烏克蘭部份領土，又發出局部動員令支援戰事，這些都是令人憤概的行動，而且言不成理。

拜登說：「世界應看到這些令人髮指的行為，普田聲稱他必須採取行動，因為俄羅斯受到威脅，但沒有人威脅俄羅斯，除了俄羅斯，沒人尋求衝突。」

他也指責北韓公然違反聯合國制裁，繼續發展核武，他也強調不會允許伊朗獲得核武器。

此外，他也指中國在絕不透明的情況下，大搞前所未有的核建設，對於美中關係，拜登說，美國不尋求同中國起衝突，但美國也將踴躍宣揚美國主張，一個自由、開放與繁榮的世界。

拜登說：「讓我直接談談美中之間的競爭，在我們應對不斷變化的地緣政治趨勢時，美國將以合理的領導者行事，我們不尋求衝突，我們不尋求冷戰，我們不要求任何國家選邊站，但美國將毫不掩飾地宣傳我們對自由、開放、安全和繁榮世界的願景，以及我們必須為各國社區提供的東西，不是要促進依賴，而是減輕負擔，並幫助各國實現自給自足，要促進夥伴關係，而不是創造政治義務，因為我們知道自己的成功，當其他國家也成功時，我們的每一個成功都會增加。」

拜登也譴責中國、緬甸及阿富汗泰利班侵犯人權，並強調美國將永遠在本國及在世界各地，按聯合國憲章去促進人權。

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