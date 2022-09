拜登聯大發言 警告俄羅斯不要試圖對烏克蘭動用核武

【KTSF 張麗月報導】

拜登總統週三在聯合國大會發言,再次警告俄國不要試圖對烏克蘭動用核武,拜登也強調美國無意同中國起衝突。

拜登週三在聯大發言,批評俄羅斯身為聯合國安理會的常任成員國,竟然違反聯合國憲章,侵略鄰國,試圖將一個主權國家從地圖上抹除,並在今日對核不擴散的責任不管不顧,向歐洲提出核武威脅,他表明核子戰爭不可能打贏。

拜登說:「讓我還敦促每個國家重新承諾,通過外交加強核不擴散制度,無論世界發生何事,美國都準備採取關鍵的軍備控制措施,核武戰爭不可能打贏,也不應該打。」

他也抨擊俄羅斯正在烏克蘭的佔領區安排「可恥」的入俄公投,要吞併烏克蘭部份領土,又發出局部動員令支援戰事,這些都是令人憤概的行動,而且言不成理。

拜登說:「世界應看到這些令人髮指的行為,普田聲稱他必須採取行動,因為俄羅斯受到威脅,但沒有人威脅俄羅斯,除了俄羅斯,沒人尋求衝突。」

他也指責北韓公然違反聯合國制裁,繼續發展核武,他也強調不會允許伊朗獲得核武器。

此外,他也指中國在絕不透明的情況下,大搞前所未有的核建設,對於美中關係,拜登說,美國不尋求同中國起衝突,但美國也將踴躍宣揚美國主張,一個自由、開放與繁榮的世界。

拜登說:「讓我直接談談美中之間的競爭,在我們應對不斷變化的地緣政治趨勢時,美國將以合理的領導者行事,我們不尋求衝突,我們不尋求冷戰,我們不要求任何國家選邊站,但美國將毫不掩飾地宣傳我們對自由、開放、安全和繁榮世界的願景,以及我們必須為各國社區提供的東西,不是要促進依賴,而是減輕負擔,並幫助各國實現自給自足,要促進夥伴關係,而不是創造政治義務,因為我們知道自己的成功,當其他國家也成功時,我們的每一個成功都會增加。」

拜登也譴責中國、緬甸及阿富汗泰利班侵犯人權,並強調美國將永遠在本國及在世界各地,按聯合國憲章去促進人權。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。