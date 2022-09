【KTSF】

東灣柏克萊週一上午發生一起仇亞襲擊事件,案發地點距離加大柏克萊校園,只相隔一條街。

事發地點位於校園附近的Durant Ave夾Ellsworth街路段,加州大學校園警察週一上午8點多接報,有人試圖以石塊襲擊一名亞裔人士,當局將該案件暫列為仇亞事件,呼籲任何有相關資訊的民眾與警方聯繫,電話是(510) 642-6760。

