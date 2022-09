俄羅斯動員令發出後 前往鄰國單程機票搶購一空

【有線新聞】

俄羅斯總統普京簽署動員令後,陸續有人收到入伍通知。而未來幾日離開莫斯科的機票價格急升,部分航班已售罄。

普京的動員令公布後不久,有俄羅斯人包括醫護在社交網站表示,陸續收到軍方發出的入伍信件,要求他們帶同身份證和此信等在指定時間到軍需處報到,更列明若不出現,可能會面臨法律刑責。

俄羅斯和英國傳媒報道,普京發表電視講話後數分鐘,前往鄰國的機票搶購一空。我們登入土耳其航空公司網頁,莫斯科飛往土耳其伊斯坦布爾的機票,周三至周六全部售罄,可供預訂的售價高達17萬盧布,折合港幣約22000元。

連同格魯吉亞首都第比利斯,還有亞美尼亞等俄羅斯人毋須簽證的地區,全部一票難求。前往阿塞拜疆、哈薩克、烏茲別克和吉爾吉斯等中亞國家直航飛機也有同樣情況。

普京演說前一晚,當地已謠言四起,指當局會關閉邊境,限制男士離境。一夜間在Google搜尋「如何離開俄羅斯」激增,成為搜尋量榜首。

俄羅斯航空和俄羅斯鐵路澄清,目前尚未收到指示禁止向18至65歲男士售賣機票和車票。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。