普京頒令軍事動員30萬人 不排除動用核武保衛國家

俄羅斯總統普京簽署法令,即日起動員30萬後備役。他指責西方國家核武脅迫,警告若俄羅斯領土完整受威脅,會動用一切力量保衛國家;強調不是「靠嚇」,目標是解放烏克蘭頓巴斯地區。

俄羅斯展開烏克蘭軍事行動近7個月以來,總統普京首次發表全國電視講話,宣布已簽署法令,即日起動員後備役。這是二戰後俄羅斯首次這樣做,將動員30萬人,只會徵召目前是預備役、接受過軍事訓練的公民。

普京指責西方國家核武脅迫,試圖摧毀俄羅斯,形容已踩過界,警告會以一切力量保衛國家,意味不排除動用核武,強調不是「靠嚇」。

普京說:「當我國領土完整受威脅,為了保衛俄羅斯和人民,我們定必動用一切可用手段,這不是虛張聲勢。」

他指特別軍事行動目標不變,就是解放烏克蘭頓巴斯地區。普京:「為保衛我們的祖國、主權和領土完整,為確保國家和解放領土人民的安全。」

國防部長紹伊古補充動員人力只佔總數2500萬人的百分一,將集中在前線1000公里範圍作戰,形容今次對戰的不僅烏克蘭,還有西方。他又稱戰事至今烏軍已多達6.1萬人死亡,陣亡俄軍就接近6000人,這個數字遠低於西方估計。

烏東頓涅茨克和盧甘斯克親俄地區首長和議會通過本周公投決定是否併入俄羅斯,這兩個都是開戰前俄羅斯已承認獨立的地區。

連同南部俄軍控制的赫爾松及扎波羅熱的梅利托波爾,周五起一連五日投票入俄。四區合共佔烏克蘭領土15%,面積與匈牙利相若。普京表明會確保民眾可以安全透過公投表達意願。

分析指俄方利用入俄公投迫使烏克蘭和西方接受俄軍戰果,是要警告如果烏軍在這些地區作戰等同攻打俄羅斯。美、德、法及加拿大等多國表明不會承認公投結果。

