Palo Alto星期天發生破門行竊事件,警方發布嫌犯照片。

Palo Alto警方表示,週日凌晨2點半接報,Lowell Avenue 600號路段一間房子的防盜鈴響,屋主見到三個人開車逃離。

警方後來發現,附近一間房子被歹徒破門而入,當時屋內沒有人,但是房子的閉路電視拍到其中一名歹徒的畫面。

警方表示,3名歹徒踢開後院的一個門,進入屋內翻箱倒櫃,觸動防盜鈴,歹徒跑進一輛深色轎車,高速東向逃離。

屋主是一名80歲婦女,她提供的閉路電視畫面顯示,一名歹徒在星期六晚上10點48分,已經到過這間房子一次來探視,凌晨再和另外兩個歹徒回來。

警方表示,3名歹徒應該是男子,身穿黑色連帽衣,有任何線索的民眾可以致電(650) 329-2413向警方舉報。

