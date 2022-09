【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)的小西貢區早前接連發生罪案後,警方已增派巡邏,近日一段網上片段可見,有三架車於凌晨去到一個廣場,匪徒擊碎幾間店舖的玻璃,然後入內搜掠。

市民提供的閉路電視畫面可見,於週一凌晨大約4點半,有三架車停泊於小西貢區的國際商業中心,多名身穿連帽外套,帶著面罩及手套的匪徒下車,於店舖前徘徊。

有人手持懷疑是鐵錘,去到另一間店舖前,將玻璃擊碎後進入店內,警報之後亦響起。

但之後眾人沒有離開畫面以外,反而繼續傳出敲擊聲。

市民拍攝的片段見到天仍未光,一間髮廊外面的玻璃散落一地,有人於店舖內打掃玻璃碎,而旁邊一間洗衣店,玻璃門亦被打破。

本台嘗試聯絡該間髮廊,但未有回覆,暫時未知商戶的損失。

警方目前未公開任何資料。

