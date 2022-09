奧克蘭市政廳外發生致命槍案 一死一重傷（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市政廳外稍早發生致命槍案,造成一死一重傷,還打斷市議會會議,但週一晚一夜內發生的多起治安事件,也導致奧克蘭警方人力吃緊。

週二下午兩點多,市政廳外面有兩名20多歲男子遭槍擊,一名男子是奧克蘭居民,因為槍傷嚴重死亡,另一名柏克萊居民,送醫後還在搶救當中。

奧克蘭居Tanya Cole說:「悲慘,市內現有太多暴力事件,令人難過,太容易取得槍械,比找工作還簡單,太容易,看到這麼多不必要的暴力事件,讓我心痛

警方還未掌握嫌犯資訊。

奧克蘭警察Kim Armstead說:「我們再次呼籲任何有閉路電視畫面,或目擊事件的人士,跟我們聯繫

這是今年奧克蘭第91宗命案,去年同期有100宗,但奧克蘭週一一晚之內就發生兩宗致命槍案,總共造成三人死亡。

第一宗槍案在晚上7時45分,發生於奧克蘭伊斯蘭社區中心附近,Telegraph Ave 3100號路段,兩名27歲及59歲男子被多名駕駛車輛的人射死,另一名19歲男子中彈後自行就醫。

Hatim Nasser是奧克蘭伊斯蘭社區中心人員,他表示,兩名死者是社區中活躍且備受尊敬的人士。

奧克蘭伊斯蘭社區中心人員Hatim Nasser說:「我們的人生被改變於一瞬間

警方表示,多名槍手疑似向該路段的人群掃射,但還未掌握犯案動機,也不能確定是否為種族仇恨案件。

第二宗致命槍案在不到一小時內,在8時半於東20街2200號發生,一名48歲女子中彈身亡。

奧克蘭警方表示,週一晚也接獲更多與槍擊有關的報案,他們坦言人力相當吃緊。

奧克蘭副警察局長James Beere說:「相當的吃力,很困難,我們當然盡力適當運用僅有的資源,我們需要一定的警員人數,在每一個案發現場,才可以確保大家的安危

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。