奧克蘭市政廳外發生致命槍案 一死一重傷（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭（屋崙）市政廳外稍早發生致命槍案，造成一死一重傷，還打斷市議會會議，但週一晚一夜內發生的多起治安事件，也導致奧克蘭警方人力吃緊。

週二下午兩點多，市政廳外面有兩名20多歲男子遭槍擊，一名男子是奧克蘭居民，因為槍傷嚴重死亡，另一名柏克萊居民，送醫後還在搶救當中。

奧克蘭居Tanya Cole說：「悲慘，市內現有太多暴力事件，令人難過，太容易取得槍械，比找工作還簡單，太容易，看到這麼多不必要的暴力事件，讓我心痛

警方還未掌握嫌犯資訊。

奧克蘭警察Kim Armstead說：「我們再次呼籲任何有閉路電視畫面，或目擊事件的人士，跟我們聯繫

這是今年奧克蘭第91宗命案，去年同期有100宗，但奧克蘭週一一晚之內就發生兩宗致命槍案，總共造成三人死亡。

第一宗槍案在晚上7時45分，發生於奧克蘭伊斯蘭社區中心附近，Telegraph Ave 3100號路段，兩名27歲及59歲男子被多名駕駛車輛的人射死，另一名19歲男子中彈後自行就醫。

Hatim Nasser是奧克蘭伊斯蘭社區中心人員，他表示，兩名死者是社區中活躍且備受尊敬的人士。

奧克蘭伊斯蘭社區中心人員Hatim Nasser說：「我們的人生被改變於一瞬間

警方表示，多名槍手疑似向該路段的人群掃射，但還未掌握犯案動機，也不能確定是否為種族仇恨案件。

第二宗致命槍案在不到一小時內，在8時半於東20街2200號發生，一名48歲女子中彈身亡。

奧克蘭警方表示，週一晚也接獲更多與槍擊有關的報案，他們坦言人力相當吃緊。

奧克蘭副警察局長James Beere說：「相當的吃力，很困難，我們當然盡力適當運用僅有的資源，我們需要一定的警員人數，在每一個案發現場，才可以確保大家的安危

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