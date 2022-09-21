奧克蘭每月最後一個星期六為市民提供免費回收大件垃圾服務 （視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）市府每月最後一個星期六，為市內居民提供免費回收大件垃圾的服務，居民可到指定的地點棄掉大件的廢物，本星期六是本月的回收日，為了減少排隊的時間，市府將實施新的規矩。

本星期六9月24日早上9時至下午1時，奧克蘭居民可以將家裡垃圾桶放不下的大件廢物，帶到Edgewater Drive 7101號棄掉。

奧克蘭市府每月最後一個星期六都舉行這項回收活動，為了減少排隊時間，本星期六開始，市府將拒絕接受商業開車載垃圾到活動現場，也禁止車身超過10呎的貨車進入，市民必須出示住址證明，例如出示水電費單。

另外，當局不接受危險廢物，包括油漆、汽油、清潔用品、電池和燈泡等。

有關回收大型垃圾活動詳情，可瀏覽：https://www.oaklandca.gov/services/bulky-block-party-events-for-free-large-item-disposal

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