聯儲局再加息4分之3厘打擊通脹

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定加息4分之3厘來繼續打擊通脹。

聯儲局週三決定再加息4分之3厘,來打擊高企的通脹,是今年內第五次加息,也是前所未有連續三次加息4分之3厘,令到聯邦短期基金利率升至3厘至3.25厘之間。

聯儲局的聲明指出,目前的開支和生產都溫和增長,因此經濟承受得起加息的環境。

主席包維爾在記者會上重申,局方現時的焦點是將通脹降回2%的目標。

包維說:「聯儲局決策小組將利率提高4分之3厘,並預期持續的加息是合適做法,我們的利率政策,有意將通脹水平降回2%。」

聯儲局繼續預測,今年的通脹仍會高企在5.4%,扣除食品和能源之後的核心通脹估計會保持在4.5%水平,明年的核心通脹可能回落至2.8%至3.1%,要到2024年,才可望回落至接近2%的目標。

聯儲局也預測利率將會繼續升,到今年底,聯邦短期基金利率將會升至4.4厘,明年底就會升至4.6厘,意味著今年內還有兩次加息機會,可能最少要加息合共1.25厘。

按美國抵押貸款銀行家協會(MBA)的最新數據,現時30年期房屋貸款固定利率已經升至6.25厘,是自從2008年金融海嘯以來最高。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。