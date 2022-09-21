聯儲局再加息4分之3厘打擊通脹

September 21, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定加息4分之3厘來繼續打擊通脹。

聯儲局週三決定再加息4分之3厘，來打擊高企的通脹，是今年內第五次加息，也是前所未有連續三次加息4分之3厘，令到聯邦短期基金利率升至3厘至3.25厘之間。

聯儲局的聲明指出，目前的開支和生產都溫和增長，因此經濟承受得起加息的環境。

主席包維爾在記者會上重申，局方現時的焦點是將通脹降回2%的目標。

包維說：「聯儲局決策小組將利率提高4分之3厘，並預期持續的加息是合適做法，我們的利率政策，有意將通脹水平降回2%。」

聯儲局繼續預測，今年的通脹仍會高企在5.4%，扣除食品和能源之後的核心通脹估計會保持在4.5%水平，明年的核心通脹可能回落至2.8%至3.1%，要到2024年，才可望回落至接近2%的目標。

聯儲局也預測利率將會繼續升，到今年底，聯邦短期基金利率將會升至4.4厘，明年底就會升至4.6厘，意味著今年內還有兩次加息機會，可能最少要加息合共1.25厘。

按美國抵押貸款銀行家協會（MBA）的最新數據，現時30年期房屋貸款固定利率已經升至6.25厘，是自從2008年金融海嘯以來最高。

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