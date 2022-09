【KTSF】

聯邦司法部週二宣布起訴47人,他們涉嫌在疫情期間,從聯邦兒童營養計劃騙取2.5億元。

聯邦兒童營養計劃為低收入兒童提供膳食,司法部指,多名被告設立一個空殼公司網絡,連接到明尼蘇達州非牟利組織Feeding Our Future,被告聲稱每天養活數千名兒童,但其實他們用2.5億美元來購買豪華房車、房地產、珠寶和出國旅遊。

各被告面臨多項控罪,包括串謀、電匯欺詐、洗錢以及支付和接受非法回扣。

