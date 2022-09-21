舊金山中央地鐵將於11月19日通車 週末讓市民免費乘搭（視頻）

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經過多年的等候，舊金山（三藩市）交通局終於宣佈中央地鐵通車。

原定2018年底開通的中央地鐵，一等再等後，舊金山交通局週二宣佈，將會於今年11月19日通車，在週末免費開放予市民乘搭，並預計於下年1月農曆新年期間全面投入服務。

這條路線將會來回穿梭華埠白蘭站和四街夾Brannan街站，途徑聯合廣場站及Yerba Buena站。

市民亦可以在聯合廣場站下車，轉乘灣區捷運BART或Muni輕軌。

舊金山交通局局長Jeff Tumlin指，於提供全面服務前，需要確保所有職員都訓練妥當，應對任何突發情況。

Tumlin說：「空車訓練是一回事，列車坐滿人時訓練又是另一回事。」

舊金山交通局計劃於下年1月23日開始提供一週七日的全面服務，到時中央地鐵將會連接T-line三街輕鐵，打通四街夾Brannan街站及四街夾King街的Caltrain火車站。

Tumlin說，由灣景區去到華埠，或從華埠去到Mission Bay，將會節省至少15分鐘，他又指為中央地鐵通車感到興奮。

Tumlin說：「這條路線能鞏固華埠，作為舊金山華人社區的文化及經濟中心地位，亦能連接不同的社區，包括SOMA區的菲律賓裔社區，還有Mission Bay的可負擔房屋。」

他指，這些社區首次連接在一起，是史上第一次，又指通車後會作出長遠的改善計劃，包括減少三街輕鐵的列車延誤，因為其他配套需要互相配合，才能確保中央地鐵成功。

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