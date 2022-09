舊金山中央地鐵將於11月19日通車 週末讓市民免費乘搭（視頻）

【KTSF】

經過多年的等候,舊金山(三藩市)交通局終於宣佈中央地鐵通車。

原定2018年底開通的中央地鐵,一等再等後,舊金山交通局週二宣佈,將會於今年11月19日通車,在週末免費開放予市民乘搭,並預計於下年1月農曆新年期間全面投入服務。

這條路線將會來回穿梭華埠白蘭站和四街夾Brannan街站,途徑聯合廣場站及Yerba Buena站。

市民亦可以在聯合廣場站下車,轉乘灣區捷運BART或Muni輕軌。

舊金山交通局局長Jeff Tumlin指,於提供全面服務前,需要確保所有職員都訓練妥當,應對任何突發情況。

Tumlin說:「空車訓練是一回事,列車坐滿人時訓練又是另一回事。」

舊金山交通局計劃於下年1月23日開始提供一週七日的全面服務,到時中央地鐵將會連接T-line三街輕鐵,打通四街夾Brannan街站及四街夾King街的Caltrain火車站。

Tumlin說,由灣景區去到華埠,或從華埠去到Mission Bay,將會節省至少15分鐘,他又指為中央地鐵通車感到興奮。

Tumlin說:「這條路線能鞏固華埠,作為舊金山華人社區的文化及經濟中心地位,亦能連接不同的社區,包括SOMA區的菲律賓裔社區,還有Mission Bay的可負擔房屋。」

他指,這些社區首次連接在一起,是史上第一次,又指通車後會作出長遠的改善計劃,包括減少三街輕鐵的列車延誤,因為其他配套需要互相配合,才能確保中央地鐵成功。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。