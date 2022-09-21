中央地鐵通車在望 華埠商戶代表有何看法（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

對於舊金山（三藩市）中央地鐵工程拖延多年現在終於有通車日期，華埠商戶代表對此有什麼看法呢？

再三延期又超支的舊金山中央地鐵工程，多年來無論生意上及治安上都困擾著華埠商戶，現在交通局終於有確實通車日期，華埠商戶代表就表示歡迎，但也有所顧慮。

舊金山華埠商戶聯會主席及會長邵旗謙（Ed Siu）說：「好事來的，終於都等了十年的通車，但是這個通車是否會落實，以及是否會長遠，我們有一點的疑問，因為始終是試用，試用期可以會有阻滯，我們是擔心這一點。」

對於11月中開始，在週末開放予市民免費乘搭的措施，邵旗謙就表示作用不大。

邵旗謙說：「我期望不會太高，因為很多人週末出來購物，兩人拿著很多東西，坐地鐵車，你說方不方便呢？這是一個問題，所以其實，平日都要試用才會好一點。」

他又指出，週末試行，的確會吸引遊客來到華埠，商戶商會對通車絕對歡迎，強調帶動人流才是商戶關心。

邵旗謙說：「帶動人流過來才最重要，帶動一些商機來才最重要，我希望交通局能給商戶或客人多一點的優惠，讓他們可以轉乘車輛來到華埠，因為很多人在日落區，或其他區份進來唐人埠，都很轉折才來到。」

而另一個邵旗謙擔心的，就是車站防水系統工程的質素，他說雖然一直有與交通局跟進，但暫時對防水系統還未看得透徹。

邵旗謙說：「我們有開會，每月都有會議，其實已經發現下方無由來地有積水，那如果下大雨的時候，水的問題是嚴重了，地鐵最難解決就是水的問題，這個我是比較擔心，當然希望他們能解決這個問題是最好。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。