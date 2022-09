中央地鐵通車在望 華埠商戶代表有何看法（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

對於舊金山(三藩市)中央地鐵工程拖延多年現在終於有通車日期,華埠商戶代表對此有什麼看法呢?

再三延期又超支的舊金山中央地鐵工程,多年來無論生意上及治安上都困擾著華埠商戶,現在交通局終於有確實通車日期,華埠商戶代表就表示歡迎,但也有所顧慮。

舊金山華埠商戶聯會主席及會長邵旗謙(Ed Siu)說:「好事來的,終於都等了十年的通車,但是這個通車是否會落實,以及是否會長遠,我們有一點的疑問,因為始終是試用,試用期可以會有阻滯,我們是擔心這一點。」

對於11月中開始,在週末開放予市民免費乘搭的措施,邵旗謙就表示作用不大。

邵旗謙說:「我期望不會太高,因為很多人週末出來購物,兩人拿著很多東西,坐地鐵車,你說方不方便呢?這是一個問題,所以其實,平日都要試用才會好一點。」

他又指出,週末試行,的確會吸引遊客來到華埠,商戶商會對通車絕對歡迎,強調帶動人流才是商戶關心。

邵旗謙說:「帶動人流過來才最重要,帶動一些商機來才最重要,我希望交通局能給商戶或客人多一點的優惠,讓他們可以轉乘車輛來到華埠,因為很多人在日落區,或其他區份進來唐人埠,都很轉折才來到。」

而另一個邵旗謙擔心的,就是車站防水系統工程的質素,他說雖然一直有與交通局跟進,但暫時對防水系統還未看得透徹。

邵旗謙說:「我們有開會,每月都有會議,其實已經發現下方無由來地有積水,那如果下大雨的時候,水的問題是嚴重了,地鐵最難解決就是水的問題,這個我是比較擔心,當然希望他們能解決這個問題是最好。」

