台灣9月18日發生6.8級地震 當地居民講述驚悚瞬間（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣9月18日發生規模6.8地震，震央就位於台灣東部的台東縣池上鄉，至今仍然餘震不斷，震央附近多個鄉鎮災情嚴重，本台訪問到當地居民，講述大地震發生時的驚悚瞬間。

這場6.8強震，不但震垮花蓮縣玉里鎮的這棟建築，附近多個鄉鎮的道路、橋梁也都遭到波及，附近居民黃瑞香地震當天和朋友一行六人，前往玉里附近的玉山國家森林公園鹿鳴古道爬山，沒想到經歷了生死關頭一瞬間。

黃瑞香說：「鹿鳴古道的入口下去不到兩百公尺，大概走了五分鐘左右，然後當下就開始山崩地裂，就是我們當場親眼目睹了對面山，就是我們要去目的地的吊橋那裏，對面的山那邊就開始，所有的樹還有大顆石頭，整個就是塵土飛揚已經開始，我們就是極度害怕，當下就是趕快全部蹲下放低自己的姿勢，等著震的時間趕快過去。」

她和朋友們共開兩台車，所幸落石沒有砸到她們，她們以最快的速度回到車上，打算折回，沒想到道路因為落石而中斷。

黃瑞香說：「很快速度趕快回到車上，然後開了沒多久，大概一百多公尺，前面的路就已經完全不能過了，都是落石，大落石，然後我們就在那邊停頓了一下。」

由於道路封閉不可能很快開通，一行人當機立斷徒步走出山區，不過過程非常煎熬。

黃瑞香說：「就是要聽有沒有落石的聲音，然後眼睛要看有沒有甚麼，塵土飛揚的狀況，那狀況就很緊急，就趕快背著背包就趕快逃命，然後沿路大小石塊不斷，必須要很小心。」

她們徒步走出山區，到平地後在他人的幫助下，終於回到家。

黃瑞香說：「就是會更珍惜，更珍惜自己現在擁有的一切，（那還敢去爬山嗎？）短時間應該是不敢了。」

家族世代都住在玉里的曾偉政，當時人在台北，不過家裡開的牛排館，東西震落一地。

曾偉政說：「就是驚嚇吧，怎麼會突然（這麼大），因為之前前一天就有一個地震了，然後6.4級，後來講說應該是餘震而已，餘震不會很大，然後第二天來一個6.8的，整個是人仰馬翻，東西是該倒的倒，小孩子在家裡東西倒下來，又被砸到，對，這比921大地震的感覺還要強烈。」

曾偉政說，花蓮人對地震已經習以為常，不過這次的強震，讓他們都有了後遺症。

曾偉政說：「以前都不會怕地震，現在稍微一晃而已，大家就怕了，（現在反而有後遺症），東西東倒西歪，（(那現在是不是當地餘震還是很多？）對，餘震還是一直來，（那你們怎麼辦？）以前的餘震都很小，這次的餘震動不動就四級五級耶。」

而距離震央台東縣池上鄉僅十分鐘車程的富里鄉也災情嚴重，道路出現崩裂，富里鄉公所在臉書上的通報，當地聯絡偏鄉的崙天大橋，因地震坍塌受損無法通行，兩邊來往民眾被迫要繞遠路行駛，而通往賞金針花的知名景點六十石山道路，因落石坍塌而一度交通中斷，目前已經暫時搶通。

陳榮聰說：「現在我們是單向通車啦，因為那個路便道不是很寬，（所以是只能下山？）對對對下山，（山上的遊客狀況都還好嗎？）都好都好、狀況良好。」

住在富里已經八十年的古慶祥說，這是他這輩子感受到最強的地震。

古慶祥說：「我出生到現在最嚴重啦，我覺得，（比921還嚴重？）祖宗的牌位都掉在地下砸壞掉，今天早上才爬去三樓，三樓的那個祖宗牌位都砸在地下，都弄壞掉了。」

他的客廳原本整理得整整齊齊，地震一來，透過監視錄影截圖，牆上的木板和客廳的椅子被震得東倒西歪，後面的廠房和倉庫更是一團亂，連左下角的一台笨重機器，都看到已經倒臥在地上，不難想像當時地震的威力。

古慶祥說：「當時我在講電話啊，學生的椅子我只有坐一半，突然間就大地震，就6.8的地震，我一下就坐在地上就睡下去了，手機也掉去了，（你沒事吧？）人是沒事啦，後面的房子丟得亂七八糟，跌得亂七八糟，（連機器都倒了喔？）機器都倒了兩台。」

這次的地震，讓許多花東地區的民眾留下深刻的烙印。

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