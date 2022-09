台灣9月18日發生6.8級地震 當地居民講述驚悚瞬間（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣9月18日發生規模6.8地震,震央就位於台灣東部的台東縣池上鄉,至今仍然餘震不斷,震央附近多個鄉鎮災情嚴重,本台訪問到當地居民,講述大地震發生時的驚悚瞬間。

這場6.8強震,不但震垮花蓮縣玉里鎮的這棟建築,附近多個鄉鎮的道路、橋梁也都遭到波及,附近居民黃瑞香地震當天和朋友一行六人,前往玉里附近的玉山國家森林公園鹿鳴古道爬山,沒想到經歷了生死關頭一瞬間。

黃瑞香說:「鹿鳴古道的入口下去不到兩百公尺,大概走了五分鐘左右,然後當下就開始山崩地裂,就是我們當場親眼目睹了對面山,就是我們要去目的地的吊橋那裏,對面的山那邊就開始,所有的樹還有大顆石頭,整個就是塵土飛揚已經開始,我們就是極度害怕,當下就是趕快全部蹲下放低自己的姿勢,等著震的時間趕快過去。」

她和朋友們共開兩台車,所幸落石沒有砸到她們,她們以最快的速度回到車上,打算折回,沒想到道路因為落石而中斷。

黃瑞香說:「很快速度趕快回到車上,然後開了沒多久,大概一百多公尺,前面的路就已經完全不能過了,都是落石,大落石,然後我們就在那邊停頓了一下。」

由於道路封閉不可能很快開通,一行人當機立斷徒步走出山區,不過過程非常煎熬。

黃瑞香說:「就是要聽有沒有落石的聲音,然後眼睛要看有沒有甚麼,塵土飛揚的狀況,那狀況就很緊急,就趕快背著背包就趕快逃命,然後沿路大小石塊不斷,必須要很小心。」

她們徒步走出山區,到平地後在他人的幫助下,終於回到家。

黃瑞香說:「就是會更珍惜,更珍惜自己現在擁有的一切,(那還敢去爬山嗎?)短時間應該是不敢了。」

家族世代都住在玉里的曾偉政,當時人在台北,不過家裡開的牛排館,東西震落一地。

曾偉政說:「就是驚嚇吧,怎麼會突然(這麼大),因為之前前一天就有一個地震了,然後6.4級,後來講說應該是餘震而已,餘震不會很大,然後第二天來一個6.8的,整個是人仰馬翻,東西是該倒的倒,小孩子在家裡東西倒下來,又被砸到,對,這比921大地震的感覺還要強烈。」

曾偉政說,花蓮人對地震已經習以為常,不過這次的強震,讓他們都有了後遺症。

曾偉政說:「以前都不會怕地震,現在稍微一晃而已,大家就怕了,(現在反而有後遺症),東西東倒西歪,((那現在是不是當地餘震還是很多?)對,餘震還是一直來,(那你們怎麼辦?)以前的餘震都很小,這次的餘震動不動就四級五級耶。」

而距離震央台東縣池上鄉僅十分鐘車程的富里鄉也災情嚴重,道路出現崩裂,富里鄉公所在臉書上的通報,當地聯絡偏鄉的崙天大橋,因地震坍塌受損無法通行,兩邊來往民眾被迫要繞遠路行駛,而通往賞金針花的知名景點六十石山道路,因落石坍塌而一度交通中斷,目前已經暫時搶通。

陳榮聰說:「現在我們是單向通車啦,因為那個路便道不是很寬,(所以是只能下山?)對對對下山,(山上的遊客狀況都還好嗎?)都好都好、狀況良好。」

住在富里已經八十年的古慶祥說,這是他這輩子感受到最強的地震。

古慶祥說:「我出生到現在最嚴重啦,我覺得,(比921還嚴重?)祖宗的牌位都掉在地下砸壞掉,今天早上才爬去三樓,三樓的那個祖宗牌位都砸在地下,都弄壞掉了。」

他的客廳原本整理得整整齊齊,地震一來,透過監視錄影截圖,牆上的木板和客廳的椅子被震得東倒西歪,後面的廠房和倉庫更是一團亂,連左下角的一台笨重機器,都看到已經倒臥在地上,不難想像當時地震的威力。

古慶祥說:「當時我在講電話啊,學生的椅子我只有坐一半,突然間就大地震,就6.8的地震,我一下就坐在地上就睡下去了,手機也掉去了,(你沒事吧?)人是沒事啦,後面的房子丟得亂七八糟,跌得亂七八糟,(連機器都倒了喔?)機器都倒了兩台。」

這次的地震,讓許多花東地區的民眾留下深刻的烙印。

