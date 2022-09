【KTSF】

舊金山(三藩市)訪谷區發生劫車事件,女事主是一名亞裔長者。

警方資料顯示,案發現場位於訪谷區Desmond街夾Visitacion Ave和Leland街之間,週日凌晨12點左右,一名20多歲的非洲裔女人用胡椒噴霧,威脅71歲的亞裔女事主,並強行搶走她的白色豐田Prius汽車。

警方表示,女事主沒有受傷,賊人仍然在逃,任何人如有相關消息,可撥打(415) 575-4444,通知警方。

