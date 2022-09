【KTSF】

如果大家收到交通違例的告票,而遲交罰款的話,除了罰款之外還要繳交遲交的費用,現在舊金山(三藩市)高等法庭免除或減少遲交罰款的收費。

舊金山財務部表示,舊金山高等法庭取消了市內18萬分檔案,總值5千萬元的遲交罰款收費,今年7月1日之前評估費用將被取消,7月1日及之後,遲交罰款的費用上限為100元。

加州AB199法案把遲交罰款的費用,從300元降低到100元,並規定這筆錢用於加州的一般基金,而不是資助地方法院,這樣做是為了避免法庭為了增加收入而徵收罰款。

有調查指出,在舊金山大約3分之1的交通罰款,當事人沒有按時支付,而被徵收遲交的費用。

